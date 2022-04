Oposición debe tener en cuenta el bien de la gente al discutir Reforma Eléctrica

Este martes iniciará la discusión de la Reforma Eléctrica en la Cámara de Diputados Federal, legisladoras de MORENA piden a la oposición que se desmarque de la dirigencias y vote por el pueblo.Tras las declaraciones del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, quien afirmó que la bancada tricolor votará en contra, la diputada federal, Rosa María Hernández Espejo, pidió a los legisladores a rebelarse y no seguir a un líder, si no a lo que la ciudadanía quiere.Pidió que caminen sus distritos y pregunten si están a favor o no de la reforma y no seguir las indicaciones de la dirigencia del partido.“Le decimos a la oposición, al PRI sobre todo que es el que está dudando si nos apoya o no, del PAN no esperamos nada. No quieren escuchar a la gente, se van por un líder y eso no puede seguir así en México, les pedimos a los diputados que se rebelen y que voten a favor del pueblo de México”, afirmó.Por su parte, la diputada federal Paola Tenorio indica que los legisladores de los otros partidos distintos a MORENA sí han sido tomados en cuenta en la integración de la Reforma Eléctrica, incluso se han tomado en cuenta 12 puntos a considerar y a discutir.Aseguró que si hay disposición de entablar diálogo e incluir sus propuestas pero a pesar de los intentos de que se integren, han preferido rechazar el proyecto."Mañana empezamos el debate, cuándo se va a terminar no lo sabemos. Estamos respetando la pluralidad, se han tomado en cuenta 12 reservas de la oposición, donde ellos hablan de energía renovable, le hemos otorgado que ellos la subieran a discutir para integrarnos a nuestra Reforma Eléctrica y aun así han declarado que no van", señaló.La discusión de la reforma inicia este martes y según los legisladores de MORENA, no hay cálculos de cuando se realice la votación final.