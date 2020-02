Oposición señala hermetismo en Juicio de Procedencia contra alcalde de Actopan 

Es primordial estudiar a fondo el caso del Juicio de Procedencia contra el alcalde de Actopan, pues los miembros de la Comisión Instructora, no han tenido acceso al expediente completo y este tema se ha mantenido bajo mucho hermetismo, asentó el diputado local, Enrique Cambranis Torres.



Durante entrevista, el legislador del Partido Acción Nacional (PAN), expuso que la responsabilidad de su encargo y el de sus compañeros, es generar procesos claros, rectos y apegados a derecho.



“Y me sorprende saber que el ayuntamiento en cuestión ya fue notificado, mientras los miembros de la comisión conocemos el asunto sólo de palabra”, recriminó.



En este sentido, dijo que la presidencia encargada del turno debe cumplir con la tarea de informar y someter a estudio exhaustivo cada tema, independientemente de la postura partidista.



“Sacar los propósitos electorales de la legislatura es urgente. El PAN ha sido muestra de esto y seguiremos trabajando apegados a la procuración de justicia. Esperemos que este proceso se lleve a cabo como dispone el reglamento interno y no se sume a los señalados actos de arbitrariedad vistos últimamente”.



Por otra parte, calificó como “reprobable” que en el sur del estado continúe a la alza el robo a casa habitación y a transeúntes.



Al respecto, comentó que la inexperiencia de los funcionarios de gobierno, mantienen a la entidad en la inseguridad, por lo que expuso que la línea de aprendizaje debió terminar hace meses.



Y es que a decir de Cambranis Torres, SEGOB reporta un crecimiento de 52.3 por ciento en el delito de robo a cada habitación y un 120 por ciento en robo a transeúntes.



“Esto muestra la falta de estrategia de la autoridad actual. Coatzacoalcos ha sido protagonista de actos de trascendencia internacional, por su crudeza y pese a tener todo a su favor, la autoridad sigue fallando”, afirmó el diputado local.



De igual modo, lamentó que no se vea un futuro esperanzador, lo que afecta a todos los sectores, desde el económico, hasta el social.



Es así que Enrique Cambranis solicitó a las autoridades estatales que no se escatime en esfuerzos.



“Si las fuerzas municipales no pueden, deben asumirlo y solicitar apoyo de todos los niveles de gobierno. Se tiene que superar el protagonismo político y centrarse en los resultados; dejar de culpar a otros actores y re direccionar las acciones”, finalizó el diputado local.