Ordena ayuntamiento de Orizaba uso de cubrebocas para entrar a lugares públicos

Aunque en un aviso del ayuntamiento de Orizaba se informa que a partir de este viernes 17 de abril se evitará el ingreso de ciudadanos a “instituciones públicas, bancos o unidades del transporte urbano” que no lleven cubrebocas, ciudadanos se quejaron porque les impidieron el ingreso a mercados municipales por no llevar esa protección.



De acuerdo con el comunicado dado a conocer por el ayuntamiento en sus redes sociales, esa disposición es una “medida para evitar la propagación del COVID-19 en espacios de alto riesgo de contagio, por ser concurridos y con actividad constante, a partir del viernes 17 de abril”, el uso del cubrebocas será indispensable.



Para ello, se explica, la Policía Municipal y elementos de Protección Civil Municipal estarán vigilando que se cumpla la disposición.



El ayuntamiento exhortó a los ciudadanos a evitar que les impidan el ingreso por no llevar su cubrebocas.



Sin embargo, a pesar de que aún no es la fecha señalada en ese comunicado, una ciudadana de Orizaba indicó que acudió al mercado Cerritos y le fue impedida la entrada, lo cual le causó molestia.



De acuerdo con la inconforme, personas que no portan gafete ni nada alusivo que los identifique como personal del ayuntamiento le dijeron que no podían ingresar, pero otro más la invitó a comprar uno en la misma entrada, el cual era de tela y estaban vendiendo a 20 pesos.



La ciudadana, quien pidió omitir su nombre, mencionó que no se niega a usarlos, está de acuerdo con eso, pero también considera que ese cubrebocas de tela no da la protección suficiente.