Ordena TEV a Ayuntamiento de Huatusco pagar salario a Agentes y Subagentes Municipales

El Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) reiteró nuevamente que los agentes y subagentes municipales en la entidad tienen derecho a recibir un salario por desempeñar dicha función y que los Ayuntamientos deben contemplar estos recursos en sus presupuestos.



En sesión virtual, celebrada la mañana de este miércoles, los magistrados le dieron la razón a estos funcionarios de varias localidades pertenecientes al Municipio de Huatusco, quienes demandaron al Ayuntamiento por no proveerles de una remuneración por el ejercicio de sus cargos.



El fallo del TEV refiere que por ser servidores públicos, tienen derecho a recibir una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de sus funciones; por lo que el Gobierno de esa demarcación está obligado a pagarles, por lo menos un salario mínimo, ya que este año se les otorgó una cantidad inferior.



Por lo tanto, los togados ordenaron a la Alcaldía de Huatusco establecer en el presupuesto de egresos 2021, como obligación o pasivo, las remuneraciones faltantes por pagar de éste, con efectos extensivos, para todos los Agentes y Subagentes Municipales de su territorio.



OPLE DEBERÁ REVISAR NEGATIVA DE REGISTRO A APE



En otro asunto, los integrantes del TEV ordenaron al Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz analizar a fondo la solicitud de “Compromiso por Veracruz” de constituirse como Asociación Política Estatal (APE), ya que se le negó originalmente dicho registro.



Al revocar el acuerdo, se determinó que se realizó una indebida fundamentación y motivación, al no haberse realizado el procedimiento establecido en los Lineamientos para las APE y no maximizar el derecho de asociación de la referida organización.



Por ende, el ente comicial deberá verificar la totalidad de los requisitos que señala el Código Electoral y los Lineamientos y llevar a cabo el procedimiento correspondiente para que, de resultar procedente el registro a “Compromiso con Veracruz”, se encuentre dentro de los parámetros legales para su participación en el proceso electoral en curso.