Ordena TEV a Facebook eliminar publicaciones contra Alcaldesa de Ixhuatlán del Café

Los magistrados del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), ordenaron a Facebook eliminar diversas publicaciones en contra de la alcaldesa de Ixhuatlan del Café, Viridiana Bretón Feito, por constituir violencia política en razón de género.



Además mandataron a la Fiscalía General del Estado (FGE), que en el ámbito de sus atribuciones realice la búsqueda del ciudadano Edmundo Rodríguez Yeladaqui, para determinar lo que en derecho proceda respecto de la cuenta identificada como “Edmundo Yeladaqui", en la que se hicieron dichas publicaciones en contra de la edil.



Lo anterior al resolver el Procedimiento Especial Sancionador presentado por Breton Feito en contra del síndico Único de ese Ayuntamiento, Amador Lanfoldo Altamirano Gallardo, por actos que consideró construyeron violencia política en razón de género, por las supuestas publicaciones en esa red social, en notas periodísticas, amenazas y agresiones físicas.



En la sentencia, los togados acreditaron la campaña de desprestigio llevada a cabo en la cuenta “Edmundo Yeladaqui” de “Facebook”, mismas que demeritan la capacidad de ejercer el cargo y/o de la función pública como Presidenta Municipal, así como en su vida personal.



Ya que pues dichas expresiones, según los integrantes del órgano jurisdiccional, son derivadas de un estereotipo de género que afecta desproporcionadamente a la denunciante mediante el uso de hashtag con productos de higiene intima, que hacen alusión a eventos fisiológicos que en nada corresponden a una crítica a su ejercicio en el cargo, sino que se trata de humillaciones y comparaciones despectivas e insultantes para la quejosa.



En el fallo se explica que durante la substanciación no fue posible localizar al titular de la cuenta de Facebook “Edmundo Yeladaqui”, lo que no implica un impedimento para cesar la violencia política en contra de la alcaldesa, de allí que Facebook INC de manera inmediata, deberá retirar las publicaciones que la violentan.



Y la FGE deberá buscar al ciudadano Edmundo Rodríguez Yeladaqui, para determinar lo que en derecho proceda respecto de la cuenta de Facebook identificada como “Edmundo Yeladaqui”.