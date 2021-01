Ordena TEV a MORENA renovar dirigencia en Veracruz

El Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) ordenó al Comité Ejecutivo Nacional del partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) emitir la convocatoria para renovar su Comité Ejecutivo Estatal una vez que concluya el proceso electoral local para renovar los 212 Ayuntamientos y 50 Diputaciones al Congreso.



Los Magistrados señalaron que desde el 2018, la dirigencia morenista en la entidad no se ha renovado, sin que se advirtiera algún motivo para no hacerlo.



“Una vez concluido el proceso electoral local 2020-2021, el Comité Ejecutivo Nacional de MORENA deberá emitir la convocatoria respectiva para llevar a cabo la renovación del Comité Ejecutivo Estatal de dicho instituto político en Veracruz, salvaguardando la salud de la militancia y apegándose a la normatividad derivada de la pandemia de COVID-19 que se vive actualmente en el país y el mundo en general”, se precisó en la resolución.



En sesión virtual, celebrada la tarde de este jueves, los togados le dieron la razón a Noé Hernández Hernández, militante morenista, quien impugnó el acuerdo de improcedencia del 6 de noviembre emitido por la Comisión Nacional de Justicia y Honestidad de su partido, con el que desechó su solicitud para que se renovara la dirigencia en el Estado.



Al revocar la decisión, se detalló que esta instancia intrapartidaria incurrió en un error procedimental y en plenitud de jurisdicción, es decir, sin devolverle el asunto, tomó la decisión de ordenar la renovación del Comité Directivo Estatal de Morena en Veracruz.



“Le asiste la razón al recurrente porque en efecto no ha sido renovada la dirigencia estatal de MORENA en Veracruz sin que se advierta una causa que justifique la omisión”, se sostiene en la sentencia.



No obstante, se especifica que al estar en curso un proceso electoral en la entidad, se debe privilegiar que la militancia se concentre en los comicios municipales y legislativos y posterior a estos, el CEN de Morena deberá emitir la convocatoria respectiva.



Cabe recordar que actualmente, el secretario general, Gonzalo Vicencio Flores, cumple funciones de dirigente estatal de MORENA en Veracruz.