Ordenan a Fiscalía investigar a Alcalde de Coatzacoalcos por violencia política de género

El pleno de Magistrados del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) acreditó violencia política por razón de género en agravio de la Regidora Quinta del Ayuntamiento de Altotonga y de la Regidora Onceava del Ayuntamiento de Coatzacoalcos.



Por esto, dio vista al Organismo Público Local Electoral (OPLE) para que determine las sanciones correspondientes contra los Alcaldes de ambos municipios y a la Fiscalía General del Estado (FGE) pidió iniciar una investigación imparcial, independiente y minuciosa y que determine lo que a derecho corresponda.



En los proyectos aprobados durante la sesión virtual del pleno de Magistrados, no se impusieron medidas cautelares porque las agraviadas no denunciaron violencia política, sin embargo, en el desahogo de los expedientes si quedó evidenciado ese delito.



En ese sentido, la regidora quinta del Ayuntamiento de Altotonga, María Elena Baltazar Pablo, se quejó sobre la forma indebida en la que ha sido convocada a las sesiones de Cabildo.



Mencionó el caso concreto de la sesión de Cabildo del 21 de febrero de este año, para la cual el Presidente Municipal la convocó pero sólo anexó el orden del día, es decir, sin agregar la documentación necesaria de los puntos que se desahogarían.



Con ello, el munícipe incumplió con las reglas de notificación, que previamente el Tribunal Electoral ha establecido en diversas sentencias, consistente en entregar la documentación necesaria por lo menos con 48 horas de anticipación a las sesiones de Cabildo.



Aunado a ello, el Alcalde de Altotonga ha tenido una actitud recurrente en contra de la Edil, pues el año pasado se le exigió cesar ese tipo de conducta.



Por ello, los Magistrados ordenaron al Presidente Municipal de Altotonga que lleve a cabo las acciones necesarias al interior del Ayuntamiento a efecto de que la Regidora Quinta realice sus funciones libres de acoso, hostigamiento o cualquier conducta que de manera material o simbólica propicie un ambiente hostil sobre la actora y con ello, retome la categoría que le corresponde, por virtud del cargo para el cual fue electa.



En el caso de la Regidora 11 del Ayuntamiento de Coatzacoalcos, denunció que su derecho de petición a la información fue violentado y pidió protección de sus datos personales.



La Edil evidenció una violación a su derecho de petición y de igualdad al haber presentado por escrito y verbal diversas solicitudes de información financiera y algunas de ellas no se atendieron y en otras obtuvo respuestas parciales.



Lo anterior, dijo, vulnera su derecho de petición y genera un trato discriminatorio hacia su persona por parte de la Directora de Contabilidad, el Tesorero, el Contralor, el Director de Quejas, Denuncias e Investigaciones de la Contraloría y el Presidente Municipal del Ayuntamiento de Coatzacoalcos.



Por esa razón, los Magistrados electorales determinaron que como medida de no repetición se da vista al Consejo General del OPLE y a la FGE para que, de acuerdo con sus facultades y atribuciones, determine en su momento la sanción que corresponda a los Presidentes Municipales por haber incurrido en violencia política en razón de género contra la Regidora Quinta del Ayuntamiento de Altotonga y la Regidora Onceava del Ayuntamiento de Coatzacoalcos.