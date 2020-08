Ordenan a SSa revelar modelo matemático para proyectar brotes de COVID

Por decisión unánime del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) instruyó a la Secretaría de Salud a dar conocer el modelo matemático avalado por el grupo de expertos en modelos predictivos, conocido como grupo científico C3, para proyectar los brotes de Covid-19.



Esto luego de que un particular solicitara conocer esta información y, en respuesta, Salud manifestó que tras una búsqueda en la Dirección General de Epidemiología, la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, y el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades no había localizado lo requerido y declaró su inexistencia.



Inconforme con la respuesta el peticionario interpuso un recurso de revisión ante el INAI y la secretaría manifestó que aunque amplió la búsqueda a las oficinas directas del secretario reiteraba la inexistencia.



La comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena, a cargo de la ponencia, indicó que el caso es relevante ya que el brote de coronavirus continúa en evolución, pues se han registrado más de 560 mil casos confirmados, 80 mil 198 sospechosos y más de 60 mil descenso, situación que coloca a México, de acuerdo con la Universidad Johns Hopkins, en el tercer lugar global de defunciones por esta enfermedad, apenas detrás de Estados Unidos y Brasil.



Y agregó que la persona requirió a Salud información relacionada a la convocatoria realizada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y la Secretaría de Salud a expertos en modelos predictivos denominado Grupo Científico.



Ibarra Cadena señaló que en respuesta a dicha convocatoria el grupo CIMAT-IM-UNAM C3 había estado trabajando en la aplicación de un modelo predictivo de la evolución de brotes de Covid-19 y de la dinámica de servicios hospitalarios, además de cuantificar la incertidumbre que circunda a sus propias predicciones.



Además se localizó el comunicado de prensa del Instituto de Matemáticas de la UNAM del pasado 28 de abril del que se desprende la existencia de un modelo de proyección de brotes de Covid-19 utilizado por la Secretaría de Salud, el cual fue catalogada como confiable y funcional, además de producir eficientemente la información que necesitaban las personas que diseñaban las políticas públicas.



“Estos instrumentos son de utilidad para la gestión de la crisis sanitaria, ya que no solo permiten realizar estimaciones sobre la evolución de la incidencia y la mortalidad de la enfermedad; también ayudan a predecir la demanda de insumos médicos, la ocupación de camas hospitalarias, así como determinar el levantamiento de las medidas de confinamiento y distanciamiento social o los pasos a seguir ante eventuales rebrotes”, indicó la comisionada.



La ponencia de la comisionada concluyó que la Secretaría sí podría contar con la información requerida al estar relacionada con el modelo predictivo que está utilizando para la pandemia derivada del virus Covid-19.



“Consideramos que al entregarse la información requerida estaremos en mejores condiciones para generar la certeza de que es posible monitorear y evaluar el desempeño gubernamental durante la gestión de la crisis sanitaria de Covid-19 y además tener mayor conocimiento para colaborar y asumir con responsabilidad el papel que corresponde a cada actor, a cada integrante y a cada ciudadano”, indicó Ibarra Cadena.



Por ello, el Pleno del Instituto determinó que la Secretaría de Salud debe entregar la información solicitada por el peticionario.