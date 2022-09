Ordenan al Congreso resolver nuevamente solicitud de ratificación de Magistrada

El Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz del Poder Judicial de la Federación, solicitó al Congreso del Estado dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo que ordena resolver nuevamente, de forma fundada y motivada, sobre la ratificación de Martha Ramírez Trejo como magistrada del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).Ramírez Trejo impugnó mediante un Juicio de Amparo, el Decreto del 21 de diciembre de 2020 que emitió el entonces Pleno de la 65 Legislatura sobre su no ratificación para un periodo de 5 años, en términos del artículo 213 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz.Los Ministros de la referida Sala, al desahogar el Juicio de Amparo, resolvieron que el Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, deberá dejar insubsistente el Acuerdo aprobado el 21 de diciembre de 2020, por el que no se ratificó el nombramiento de la quejosa como Magistrada del Poder Judicial del Estado de Veracruz.En su lugar, deberá emitir otro, en el que prescinda de aplicar la facultad soberana que establece el precepto legal y, con libertad de jurisdicción, resuelva de forma fundada y motivada, sobre la ratificación o no de la quejosa en el cargo.Martha Ramírez Trejo fue nombrada magistrada para un periodo de 10 años, del 1 de enero de 2011 al 1 de diciembre de 2020.Al concluir el cargo y de acuerdo con los Artículos 211, 212 y 213 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Consejo de la Judicatura envió a la 65 Legislatura el dictamen técnico para que se valorara su ratificación o no.Al no ser ratificada la quejosa promovió el juicio de amparo indirecto en contra del Artículo 213 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de Veracruz, que a su consideración violentó sus derechos.El referido Artículo señala: “El dictamen técnico no limita la facultad soberana del Congreso del Estado, de ratificar o no ratificar a los magistrados del Poder Judicial del Estado; sin embargo, de no emitir pronunciamiento sobre el dictamen correspondiente dentro de los 30 días siguientes a su recepción, se entenderá por ratificado el magistrado en cuestión”.Los ministros de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideraron que si bien es cierto que la decisión de ratificar o no a los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, corresponde en última instancia al Congreso local, ello no lo dota que sea una facultad soberana y discrecional, en virtud que existe un procedimiento previo, del que deriva un dictamen, el cual debe analizar y estudiar para resolver sobre la ratificación o no del funcionario público en comento.La expresión “soberana” en la norma impugnada origina inseguridad jurídica puesto que, en este tipo de resoluciones, el Congreso local no puede decidir libre e independiente, al estar sujetas al control racional del Derecho.Por ello, el Juicio de Amparo sí es procedente contra la no ratificación de un magistrado, debido a que no se trata de un acto soberano ni discrecional del Congreso estatal, en virtud de que la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial de Veracruz exigen, entre otros requisitos, la elaboración de un dictamen técnico por el Consejo de la Judicatura del estado, el cual, si bien no es vinculatorio, sí debe estudiarse para que el Poder Legislativo decida, con una debida fundamentación y motivación, sobre la ratificación.