Ordenan cierre de bares y antros en Alvarado, como medida contra el COVID-19

De acuerdo con el último informe de la Secretaría de Salud Estatal, 27 pacientes están en análisis por posible contagio de "coronavirus", de los cuales 2 son originarios de Alvarado, por tal razón, el ayuntamiento, anunció que durante este fin de semana todos los bares y centros nocturnos deberán permanecer cerrados.



Asimismo, se suspendieron todo tipo de eventos públicos que impliquen la aglomeración de personas.



El director de Turismo del municipio, Antonio Camacho, remarcó que no es exageración y pidió a la población atender las medias de las autoridades de salud.



"Que la gente no ande en la calle porque muchos no entienden, la verdad esa es nuestra gran preocupación, muchas personas no entienden y esa es nuestra gran preocupación que la gente no ha tomado conciencia y creen que todo es exageración".



Dentro de los eventos importantes a llevarse a cabo en Alvarado están las fiestas patronales de "las cruces de mayo", así como el carnaval, de los cuales se está a la espera de las autoridades y definir si se llevarían a cabo en otras fechas.



"Todos están pospuestos, no cancelados, pero sí pospuestos por fecha indefinida, todavía depende del curso de esto, esperemos en Dios que todo es rápido", señaló.



Reiteró el llamado a los alvaradeños de atender el llamado de la Secretaría de Salud de extremar medidas de prevención del COVID-19.