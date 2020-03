ORFIS contrataría jóvenes recién egresados para fiscalización de Cuenta Pública 2019

Para auditar la Cuenta Pública 2019 de Ayuntamientos, organismos autónomos y de los tres Poderes del Estado, el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) prevé reclutar a jóvenes egresados y titulados de las universidades.



La auditora general del ORFIS, Delia González Cobos, planteó lo anterior en caso de que la labor de revisión a la Cuenta 2019 exceda las capacidades del personal interno del ente.



"Estaríamos viendo con las Universidades, alguna convocatoria que saquemos, que publiquemos, para que puedan venir los jóvenes recién egresados o que ya egresaron pero que siguen siendo conocedores de la materia y que tengan experiencia y podríamos invitar a qué colaboren en esta tarea", dijo.



El pago sería por tres o cuatro meses y éste se igualaría al de un auditor, es decir, diez a once mil pesos.



"Tienen que ser titulados, egresados y si han egresado con tiempo, dos, tres o cuatro años y con conocimiento en la materia", afirmó.



Esto, luego de que el ORFIS no contratará los servicios de los despachos externos, a diferencia de pasadas administraciones.



"Se había atendido esa parte del trabajo de fiscalización a través de apoyo externo y en esta ocasión no se va hacer para la revisión de la cuenta 2019, no habrá ese apoyo y los trabajos que se hagan serán con recursos propios, con el personal del ORFIS y si vemos que no alcanzamos vamos a contratar gente", ofreció.



Dijo además, que se valora si el ORFIS contratará ingenieros y arquitectos para aplicar las denominadas auditorías técnicas a la obra pública.



Con lo anterior previó ahorrar al ORFIS cargos por concepto de contratación de despachos de la cuenta pública, toda vez que el año pasado se gastaron 15 millones de pesos en dicho rubro.



"Es una cantidad que en esta ocasión nos va significar un ahorro, no de la misma cantidad porque al final tenemos que pagar viáticos, las salidas, revisiones y verificación de obra", explicó.