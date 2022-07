ORFIS defiende a Cuitláhuac ante acusaciones sobre deuda pública

La auditora general del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), Delia González Cobos, aseguró que el Gobierno del Estado no está sobre endeudado y las cifras que otorga el partido Movimiento Ciudadano (MC) para hacer esta aseveración, tienen un interés particular pero son erróneas, por lo que pidió al partido político que muestre la fuente exacta de donde recaba la información.Durante entrevista en el puerto de Veracruz, previo al evento “Nueva Agenda Municipalista de Veracruz, Transformación con Orgullo”, la funcionaria estatal expresó que los resultados de las auditorías que se han realizado son públicos, ya que cuando terminan la auditoría el Congreso del Estado recibe el informe de la revisión y se publica en Internet.“A mí me llama la atención que se señale un periodo en el que se manejan números, se salta un periodo y se manejan otros números; me parece que hay una intención de señalar algo que no existe”, dijo.La titular del ORFIS sostuvo que los resultados de las auditorías se han publicado y dichos resultados no coinciden con lo que ha señalado el partido que preside Sergio Gil Rullán en el Estado.“Yo veo números distintos, por eso yo prefiero que se señale la fuente exacta, porque cuando hablamos de un periodo y luego omitimos una parte y volvemos a mencionar otros números, pues sí llama la atención”, expuso Delia González.De este modo, insistió en que no coincide lo que han presentado en MC, con los resultados de las auditorías.Cabe mencionar que el líder de Movimiento Ciudadano en la entidad, Sergio Gil Rullán, acusó al mandatario de Veracruz de incrementar la deuda del Estado e incluso lo comparó con el exgobernador priista Javier Duarte de Ochoa.A inicios de esta semana, el líder de MC expresó que García Jiménez García pasará a la historia como uno de los peores gobernadores de Veracruz, con la deuda registrada en su administración es de 47 mil millones de pesos; endeudando al estado hasta el 2040, motivo por el cual, acusó que “Cuitláhuac, es el nuevo Duarte”, pues entre el primer y segundo año contrajo una deuda de 41 mil 100 millones de pesos; 6 mil 300 millones de pesos más que su antecesor, hoy preso en el Reclusorio Norte.Al respecto, la titular del ORFIS desmintió estas aseveraciones y dijo que las cifras otorgadas por MC son erróneas, por lo que solicitó que se presente la fuente consultada por el instituto político.