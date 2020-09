ORFIS denunció penalmente presunto daño patrimonial de $337 millones en Cuenta Pública 2017

El Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) ha presentado 20 denuncias penales por un presunto daño patrimonial de 337 millones 730 mil 948.10 pesos de la Cuenta Pública 2017 e inició 181 expedientes de investigación por la Cuenta Pública 2018.



Lo anterior, se desprende del Seguimiento a las Observaciones de Presunto Daño Patrimonial determinadas en la Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas 2017 y 2018 al corte de marzo de este año.



De acuerdo al documento, las denuncias por la Cuenta Pública 2017 se presentaron en el 2019 ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en contra de 11 entes estatales por un presunto daño patrimonial de 205 millones 877 mil 528.02 pesos y en contra de 9 entes municipales (Ayuntamientos) por 131 millones 853 mil 420.08 pesos.



Son dos denuncias en contra del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Veracruz (SESVER), una por 10 millones 322 mil 878.84 pesos y otra por 71 millones 654 mil 843.12 pesos.



El Instituto de Espacios Educativos de Veracruz (IEEV) tiene una denuncia por 81 millones 676 mil 570.17 pesos; la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) por un presunto quebranto financiero de 4 millones 771 mil 574 pesos; y el Fideicomiso Fondo Ambiental Veracruzano por 626 mil 886.19 pesos.



También se presentó una denuncia en contra de la Universidad Politécnica de Huatusco por 19 millones 134 mil 507.83 pesos; el Instituto Tecnológico Superior de La Choapas por 4 millones 335 mil 547 pesos; la Universidad Tecnológica del Sureste de Veracruz por 6 millones 261 mil 412 pesos; el Instituto Tecnológico Superior de Perote por 2 millones 418 mil 583 pesos; el Instituto Tecnológico Superior de Pánuco por 3 millones 321 mil 425 pesos; y el Instituto Tecnológico Superior de Juan Rodríguez Clara por 1 millón 353 mil 299.86 pesos.



Mientras que los Ayuntamientos denunciados son Cosamaloapan por un presunto daño patrimonial de 121 millones 245 mil 943.93 pesos; Tierra Blanca, con 2 millones 748 mil pesos; Sayula de Alemán, 2 millones 373 mil 715.88 pesos; Manlio Fabio Altamirano, 1 millón 954 mil 911 pesos; Alvarado, 1 millón 389 mil 908.27 pesos; Isla, 641 mil 833.89 pesos; Nautla, 627 mil 380 pesos; Cuichapa, 526 mil 627.11 pesos y Citlaltépetl, 345 mil 100 pesos.



El informe señala que concluidas las diligencias de investigación, la autoridad investigadora del ORFIS procederá a determinar la existencia o inexistencia de actos u omisiones que la Ley en materia de responsabilidades administrativas señala como falta administrativa y, en su caso, calificarla como grave o no grave.



Si no se encontraran elementos suficientes para demostrar la existencia de la infracción y la presunta responsabilidad del infractor, se emitirá un Acuerdo de Conclusión y Archivo del Expediente, sin perjuicio de que pueda abrirse nuevamente la investigación si se presentan nuevos indicios o pruebas y no hubiere prescrito la facultad para sancionar.



Respecto al seguimiento a la Cuenta Pública 2018, sólo se señala que se iniciaron 181 expedientes de investigación, de los cuales, 47 corresponden al Poder Ejecutivo; 132 a Ayuntamientos y 2 a entidades paramunicipales.



Una vez concluido este proceso, se informará al Congreso del Estado, por conducto de la Comisión Permanente de Vigilancia lo que al efecto resulte; así como a la presentación de la denuncia de hechos por la posible comisión de delitos ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción que competa.