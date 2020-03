ORFIS descarta depurar despachos externos, pese a señalamientos por anomalías

La auditora general del Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz (ORFIS), Delia González Cobos, minimizó las acusaciones de irregularidades y simulación contra despachos externos inscritos en el Padrón de Proveedores del ente.



Por lo anterior, descartó depurar dicho listado, dado que desde el punto de vista del ORFIS, los señalamientos contra los contratistas provienen de 2015 y no de 2018 o 2019 y por lo tanto, pueden participar como prestadores de servicios.



"Nosotros no los tenemos, o sea: hay acusaciones, revisamos y eran de 2015, no de 2018 o 2019 y por ahí hay una disposición que dice que si se hubiera retirado la autorización al despacho, deberán haber transcurrido tres años al menos para se les pueda volver a considerar en el padrón pero no es el caso, no era y en realidad no tenemos nada contra nadie y hemos sido lo más objetivos posibles", dijo.



Señaló que en su caso, sólo le correspondió dar conclusión al trámite de conformación del padrón de proveedores.



"Les puedo decir que de acuerdo con la convocatoria que se emitió por el anterior titular y que a mí me tocó concluir, justo cuando yo estaba llegando (en septiembre de 2019) concluyó el término para el registro de despachos", dijo.



Esto, a pesar de que la última actualización del padrón de proveedores del ORFIS incluyó los nombres de exservidores públicos involucrados en denuncias por incumplimiento de contrato al interior de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa (CMAS).



Es el caso del despacho "Contadores y abogados corporativos S.C.", con registro en el ORFIS RAF-2-2020-15 y cuyo representante legal es el expresidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, Sergio Vázquez Jiménez.



"Quiero decirles que hicimos una verificación puntual de cada uno de los requisitos señalados en esa convocatoria y quienes cumplieron los integramos en el padrón y quienes no cumplieron, o les faltó un documento, no los incluimos y así fue como quedó integrado el listado de los prestadores de servicios que auxiliarán a los municipios, principalmente", dijo.