ORFIS descarta “venganza política” contra Ayuntamientos en Cuenta 2019

La revisión de la Cuenta Pública 2019, la primera del Gobierno del Estado que preside Cuitláhuac García Jiménez y que será también la primera que habrá de auditar la nueva administración del Órgano de Fiscalización Superior que encabeza Delia González Cobos, será apegada a derecho.



La Auditora General del ORFIS afirmó que no solo en la revisión de las Cuentas Públicas, sino que todo el trabajo que desde finales de septiembre del año pasado ha venido realizando el ente fiscalizador, está apegado a derecho y con los estándares de transparencia y legalidad.



Dijo no compartir las expresiones de algunos actores políticos en el sentido de que el ORFIS será utilizado como instrumento de venganza política en contra de los Ayuntamientos opositores al partido en el Gobierno.



“No sé con qué bases se pueda decir eso o tener esas expresiones, pero lo que puedo decir es que el trabajo que nosotros realizamos tiene que ver con la integridad y honestidad y el compromiso serio que tenemos con la institución y con los veracruzanos”, expuso.



Asimismo descartó que la fiscalización de la Cuenta Pública 2019 vaya a presentar inconsistencias como las que tuvo la Cuenta Pública 2018, que obligó al Congreso del Estado no aprobarla y ordenar una nueva valoración.



González Cobos insistió en que el trabajo exhaustivo del ORFIS será apegado a derecho y calificado por el propio Congreso del Estado.



“Los diputados de la Comisión de Vigilancia determinarán y creo que a ellos corresponderá decidir si aprueban la Cuenta Pública, desde luego que nuestro esfuerzo y el trabajo que realicemos será totalmente apegado a derecho y cumpliendo con los estándares de transparencia y legalidad y desde luego con el compromiso que hay con la sociedad veracruzana”.



Cabe recordar que debido a la emergencia sanitaria por el Coronavirus, el Pleno del Congreso del Estado prorrogó para la entrega de la Cuenta Pública 2019, así como se aprobación.



Por única ocasión, los entes fiscalizables deberán entregar al Congreso su Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2019 a más tardar el 15 de junio y no el 30 de este mes de abril; y la Comisión Permanente de Vigilancia deberá remitirla al ORFIS los últimos 15 días de junio.



Mientras que el ORFIS deberá entregar al Congreso, a más tardar el 14 de noviembre, los Informes Individuales y el Informe General Ejecutivo; y la Comisión de Vigilancia deberá someter a votación el dictamen de la Cuenta Pública 2019, a más tardar el 15 de diciembre.