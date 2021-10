ORFIS emite observaciones administrativas a SESVER por adjudicaciones directas

En el Informe Individual de la Cuenta Pública 2020, los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER), dependiente de la Secretaría de Salud, tienen observaciones administrativas por adjudicaciones directas para la adquisición de insumos, medicamentos y contratación de proveedores, a fin de atender la emergencia sanitaria a causa del virus SARS-CoV2 (COVID-19).El Órgano de Fiscalización Superior detectó que se contrataron proveedores cuya actividad mercantil y objeto social no corresponden con los bienes solicitados y no se justificó que los proveedores beneficiados eran los únicos en el mercado que podían satisfacer las necesidades cumpliendo con los criterios de idoneidad, oportunidad, precio, calidad y cantidad, en beneficio del Estado, situación que legalmente impedía que se llevaran a cabo las asignaciones directas.Aunque las observaciones administrativas no presumen un daño patrimonial, toda vez que a pesar de las adjudicaciones directas los proveedores y/o prestadores de servicios que resultaron adjudicados garantizaron a SESVER la pronta ministración y calidad de los insumos o servicios correspondientes, lo que fue de vital importancia para la atención de la emergencia sanitaria, caso contrario se hubiera puesto en riesgo la prestación de los servicios de salud, generando un daño irreparable, costos mayores de atención y responsabilidades a las autoridades de salud en el Estado.Si bien es cierto que el ORFIS reconoció que se concedieron atribuciones a la Secretaría de Salud y a SESVER, a efecto de implementar de manera inmediata, emergente y excepcional, acciones que contribuyeran a mitigar y combatir la emergencia sanitaria de Coronavirus, hizo falta mayor control en los trámites y operación de las acciones extraordinarias y prioritarias con la finalidad de que el suministro de medicamentos, insumos; distribución de los mismos y contratación del personal de salud llegaran en tiempo y forma para atender a la población veracruzana.SESVER reportó que para adquirir mediante adjudicación directa diversos medicamentos, insumos y demás a proveedores, al menos dispuso de tres partidas presupuestales, una por 164 millones 13 mil 831.52 pesos, una por 29 millones 63 mil 584.24 pesos y otra por 29 millones 503 mil 603.66 pesos para la contratación de 20 proveedores.En la revisión efectuada a la documentación proporcionada por el ente auditado, se detectó que 25 contratos fueron celebrados con proveedores cuya actividad mercantil y objeto social, no corresponden con los bienes solicitados.El ente fiscalizador también señaló que si bien es cierto que los contratos celebrados y sustentados en el hecho que motivó la pandemia causada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), fueron suscritos de manera emergente, extraordinaria o excepcional para la atención de sus efectos, se hicieron 16 contrataciones con Proveedores y Prestadores de Servicios, cuya actividad económica no guardaba relación con el objeto del contrato.Otra observación fue que para combatir la emergencia sanitaria por COVID-19, SESVER en conjunto con las Jurisdicciones Sanitarias de los Hospitales Generales y Regionales de la Zona Norte (Poza Rica), Centro (Xalapa) y Sur (Coatzacoalcos), en términos de eficiencia debieron tener mayor control en los trámites y operación de las acciones extraordinarias y prioritarias, con la finalidad de que el suministro de medicamentos, insumos; distribución de los mismos y contratación del personal de salud llegaran en tiempo y forma para atender a la población veracruzana.El ORFIS recomienda a SESVER fortalecer su control interno y observar en todo momento el Principio de Legalidad y ajustar sus actos administrativos a lo que señala la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y demás normas aplicables.