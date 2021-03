ORFIS “escondió” al IMSS datos sobre obras en Alcaldías panistas

El Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) decidió no sólo no brindar auxilio al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) relacionado con el nombre, Registro Federal de Contribuyentes y montos de obras adjudicadas de manera directa por los Ayuntamientos de Boca del Río y Veracruz, sino que además decidió clasificar esa información como reservada.Para no brindar dichos datos, que la misma Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Datos Personales establece que son públicos, sesionó el Comité de Transparencia del ORFIS el pasado 20 de octubre del año 2020 para emitir el acuerdo CT-20-10-2020-CIR-011, a fin de establecer como reservada por cinco meses la información que el IMSS solicitó sobre la obra pública contratada por los Ayuntamientos de Veracruz y Boca del Río durante el año 2019.Incluso, la Delegación Norte del IMSS fundamentó que conforme al artículo 252 de la Ley del Seguro Social “las autoridades federales y locales deberán presentar el auxilio que el Instituto solicite para el mejor cumplimiento de sus funciones. El Instituto tendrá acceso a toda clase de información de material estadística, en general, a obtener de las oficinas públicas, cualquier dato o informe que se considere necesario, de no existir prohibición legal”.De manera particular, el IMSS, a través de su Delegación Norte, pidió al ORFIS los contratos de obra pública que contengan razón social del contratista, monto, descripción y número de contrato, así como las fechas de término y entrega de las obras.Aunque no pidió el resultado de ninguna auditoría o de algún proceso administrativo que estuviera en proceso, el ORFIS, a cargo de Delia González Cobos, decidió clasificar la información como reservada por un periodo de 5 meses.La prueba de daño que consideró el Comité de Transparencia del ORFIS fue que al divulgar la información correspondiente a los contratos de obra pública, que contengan razón social, monto, descripción y número del contrato, así como las fechas del término y entrega de las obras relativas al Ejercicio 2019, puede producir la afectación del orden público al proporcionar información expresamente reservada por la ley, al vulnerar su sigilo y confidencialidad.Por ello, el Comité de Transparencia del ORFIS, integrado por Diana Alicia Bellido Díaz, auditora especial de Fiscalización a Cuentas Públicas; Violeta Cárdenas Vázquez, titular de la Unidad de Transparencia; Javier Cruz Salas, auditor especial de Legalidad y de Desempeño; Felipe Marín Carreón, director general de Asuntos Jurídicos; y Arturo Juárez Montiel, director general de Administración y Finanzas, decidieron clasificar como información reservada tales datos hasta el próximo 20 de marzo y no proporcionarla al IMSS.