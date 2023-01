ORFIS le responde a Diputado: No se caerán denuncias por desvíos, aseguran

La auditora general del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), Delia González Cobos, aclaró que a las denuncias por daño patrimonial presentadas en contra de las administraciones de Javier Duarte de Ochoa y de Miguel Ángel Yunes Linares les quedan 2 años para prescribir.Al señalar que hasta el momento ninguna denuncia ha prescrito, aseguró que eso “no va a ocurrir”.Cabe recordar que en contra de la administración estatal de Duarte de Ochoa, el ORFIS ha presentado 88 denuncias penales por un daño patrimonial superior a los 34 mil millones de pesos.Y en por el bienio del panista Miguel Ángel Yunes Linares hay 45 denuncias penales por un daño patrimonial superior a los mil 874 millones de pesos. De acuerdo a la Auditora, hay otros 700 expedientes abiertos.“Ninguna ha prescrito, por supuesto que no. Nos faltarían unos dos años para que empiecen las prescripciones, pero eso no va a ocurrir”.Por otra parte, González Cobos aseguró que el ORFIS es auditado continua y permanentemente. Tan sólo cada seis meses se le práctica, al menos, 3 auditorías por parte de su Órgano Interno de Control, y en breve, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) también lo revisará.Así respondió la auditora general del ORFIS, a las declaraciones del diputado local y presidente de la Comisión Permanente de Vigilancia, Rafael Gustavo Fararoni Magaña, quien dijo que se debería auditar al ente fiscalizador debido a su tardanza para investigar y tomaría “un siglo” proceder ante casos de presunto daño patrimonial.Además, aclaró que el Congreso del Estado, a través de la Secretaría de Fiscalización o de su Órgano Interno de Control, no puede auditar al ORFIS porque no está establecido en la normatividad.Para ello, se tendría que reformar la Ley Superior de Fiscalización y Rendición de Cuentas.