ORFIS niega imponerle a municipios los despachos para auditorías

Ante las críticas de la oposición, la auditora general del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), Delia González Cobos, negó que exista presión para que ayuntamientos contraten a despachos.Igualmente, rechazó los señalamientos sobre que el ORFIS está ignorando los elementos que presentan para solventar las observaciones de presunto daño patrimonial emitidos en los informes de las cuentas públicas.“Los Ayuntamientos tienen autonomía; ellos pueden decidir a quién contratar de un padrón que nosotros emitimos y que bueno, ahí se da a conocer quiénes están calificados para un trabajo de esa naturaleza”, declaró.González Cobos presidió la guardia de honor del órgano ante el monumento a Miguel Hidalgo y Costilla. En entrevista subrayó que no se puede obligar a nadie a contratar un despacho en particular, aunque sí deben de hacerlo de una lista aprobada por el ORFIS.En cuanto al señalamiento del presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Juan Javier Gómez Cazarín, respecto a que auditores con sueldos de 20 mil pesos mensuales tienen autos de lujo, reiteró que no tienen detectados esos casos.No obstante, aceptó que desconoce si son funcionarios que ya no llevan tales unidades y sí las tienen. La auditora también consideró que dicho argumento del legislador no es suficiente para proceder en contra de los trabajadores, puesto que se requieren pruebas idóneas para actuar contra actos de corrupción.En cuanto a la actitud de ignorar elementos para solventar observaciones, la auditora replicó:“En el Órgano de Fiscalización atendemos a todos por igual, en ningún caso se ha rechazado atender a alguien en particular. Nunca se ha dado ese caso y no se va a dar porque somos objetivos y trabajamos de manera equitativa con todos”.