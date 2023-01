ORFIS no auditó alcaldías donde se detectaron anomalías financieras: Diputado

Acerca de los señalamientos de la auditora del ORFIS sobre la cuenta pública y la falta de personal para llevar a cabo un trabajo más eficiente, el diputado local del Partido del Trabajo, Ramón Díaz Ávila, mencionó que los municipios observados podría deberse a que fueron auditados por despachos privados.“Desafortunadamente para Veracruz, para el dinero público de Veracruz, el ORFIS no audita el 100 por ciento de los recursos públicos. Son despachos privados los cuales atienden más del 75 por ciento de ayuntamientos. Probablemente, ya lo detectamos en la comisión, no fue el ORFIS quien auditó esos municipios que nosotros regresamos, porque no fue que toda la cuenta pública estuviera mal”.Al respecto, refirió que en algunas denuncias de alcaldes que recién entraron el año pasado destacaron obras inconclusas cuando los informes de los alcaldes que les antecedieron las habían dado por terminadas.“Eso fue lo que revisamos, fue lo que regresamos y de aquí viene el proceso de subsanación y después de denuncia y de falta penal hacia esos exservidores públicos. No termina aquí. Solamente se entrega, se analiza nuevamente por la comisión y se mete a votación al Pleno”, aseguró Díaz.Asimismo, refirió que los diputados habrían metido un paquete de observaciones de acuerdo al análisis que hicieron a la Cuenta Pública, por lo que esperan que esta venga ya modificada.Sobre estos despachos particulares que se habrían prestado a los malos manejos de municipios, el diputado indicó que estos no tienen una sanción que realmente los reprenda; “desafortunadamente no tienen sanción, la única sanción los despachos es que dejan de laborar en el ORFIS; desafortunadamente nos damos cuenta que ‘le sacan la vuelta’, entran con otro nombre, con otra constitución y al final siguen siendo los mismos corruptos de siempre”.Díaz dijo que el monto que reciben estos despachos al ser contratados por los municipios es desconocida, ya que cada Ayuntamiento hace su propio acuerdo. Ejemplificó que la administración anterior de un municipio pequeño como Jesús Carranza estaba pagando 2 millones de pesos.“Ese dinero debería entrar mejor al ORFIS para que sea éste quien audite esos municipios y tengamos más certeza y no entremos en corrupción de que un despacho le arregle a ese Ayuntamiento que hace malos manejos”, comentó.Por otro lado, recriminó la falta de procesados por el crimen de asesinatos a periodistas veracruzanos“Desafortunadamente como algunos otros casos nos informan algunos de ustedes (periodistas), que no ha habido ningún procesado por ningún asesinato de algún periodista en Veracruz y mucho menos aquí en Xalapa”.Consideró que si no hay seguimiento a los casos, llega un momento en que estas comisiones llegan a ser “elefantes blancos”, que pueden hacer su papel administrativo pero al final la Fiscalía no ejecuta ninguna orden.Por otro lado, el diputado afirmó que a diferencia de la Comisión de Atención a Periodistas, la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha llevado a cabo una gran labor.“Gracias a la Comisión Estatal se atendió el tema de ultrajes, ellos fueron los primeros que denunciaron, han sido los que han defendido la comunidad lésbico-gay, los que han defendido el tema de las mujeres desaparecidas, los que acompañan a todos estos colectivos. Pues yo para ellos en la tarde en lugar de cuestionamientos yo tendría más que darles agradecimiento por atender tanta gente”, adelantó