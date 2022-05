ORFIS no permitirá al “enemigo en casa”, corremos a corruptos: Auditora

En la administración de Delia González Cobos como auditora general del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), se han separado del cargo a 3 servidores públicos “por sospechas no comprobadas” de intentar arreglar cuentas públicas.Aseveró que no se puede estar con “el enemigo en casa”.Advirtió a los entes fiscalizables estatales y municipales que el ORFIS no se presta a ningún tipo de arreglos y recomendó “no dejarse sorprender por alguien que pretenda venderles espejitos”.En el ORFIS, asentó, las cosas han cambiado y no hay ninguna tipo de arreglos o componendas.“A los alcaldes les dicen que todo está arreglado, pero nadie de los trabajadores está autorizado a hacer componendas y cuando hemos sabido de casos y tenemos sospechas, se actúa”.Dijo desconocer si en administraciones pasadas se incurría en ese tipo de prácticas, pero dejó claro que mientras esté al frente del ente fiscalizador, ese tipo de situaciones no se permitirán y por consecuencia, no se tolerarán.Expuso que Veracruz está bastante lastimado por la corrupción, como para que ahora se pase por alto ese tipo de situaciones.Hoy en día ya no hay arreglos ni componendas, por ello, el mensaje a los entes fiscalizables es que “eso, no va a seguir ocurriendo”.“No sé qué tanto era permitible ese tipo de actos, pero hoy en día las cosas han cambiado y ahora estamos trabajando apegados a derecho para generar más confianza en la ciudadanía”.