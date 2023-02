ORFIS no sabe cómo van sus denuncias por desvíos en Veracruz

De las 294 denuncias penales interpuestas por el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) por un daño patrimonial de 35 mil 570 millones 885 mil 567.61 pesos, en el 80% se han girado ordenes de aprehensión en contra de presuntos responsables.Es decir, en 8 de cada 10 denuncias están judicializadas y los jueces han obsequiado las ordenes de aprehensión.Y también se sabe que solo el 2% del total de las denuncias fue improcedente y se cerraron las carpetas de investigación.En ese sentido, la auditora general del ORFIS, Delia González Cobos, reconoció que es lo único oficial que sabe.También se desconoce si se ha generado un monto por reintegro de recursos públicos, que en su momento fueron observados como daño patrimonial; dinero que debe reintegrarse a las arcas de los Ayuntamientos o a la Secretaría de Finanzas y Planeación.Dijo que no hay una buena comunicación con la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, toda vez que no se sabe si hay personas detenidas o si algunas otras están llevando el proceso en libertad, o si hay devolución del recurso.“La Fiscalía a nosotros no nos ha dicho quiénes han reintegrado, sabemos que hay reintegros, que nos constan a nosotros que son más de mil millones. (En el caso de las denuncias con acción penal) la Fiscalía no nos ha informado”.Insistió en no tener información de la Fiscalía de cómo va cada uno de los procesos judiciales.