ORFIS nunca halló los bienes “recuperados” por Yunes

El Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) detectó que durante el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares no se recuperó ningún inmueble, pues no existe ninguna escritura a favor del Gobierno de Veracruz, como lo presumió el exmandatario.Por el contrario, sí existe un acuerdo con la exdirectora del Instituto de Espacios Educativos, Xóchilt Tres Jiménez, para devolverle una casa del fraccionamiento Costa de Oro en Boca del Río, como el pago por concepto de expropiación de una casa en Tlacotalpan supuestamente propiedad del exgobernador Javier Duarte, lo que confirmó el gobernador Cuitláhuac García En el Informe de la Cuenta Pública 2018, el ORFIS realizó una auditoría especial al llamado Fondo de Bienes Recuperados, que durante el yunismo se presumió haber recuperado bienes en tanto en Veracruz, México y en el extranjero, sin embargo, al día de hoy no existe ninguna escritura que avale tal situación.Incluso el ente fiscalizador señaló la situación como observación a resolver, pues hay enumerados algunos bienes, como el rancho “El Faunito”, una casa en Tlacotalpan, como diversos terrenos en el municipio de Emiliano Zapata pero de ninguno se cuenta con la escritura correspondiente.Durante el bienio pasado, el entonces gobernador Miguel Ángel Yunes Linares había anunciado que parte de lo recuperado sería para fortalecer las finanzas del Fideicomiso del Impuesto al Hospedaje, entre las cuales planteó las dos residencias decomisadas a Xóchitl Tres en Boca del Río.Sin embargo, su Gobierno autorizó perdonarla y devolverle una de estas propiedades, lo cual quedó establecido en la sentencia 11/2017 del juez de control del distrito judicial de Veracruz, Agustín Hernández Virúes, el 4 de agosto de 2017.En cuanto al tema de las aeronaves, el ORFIS precisó que se trata de un helicóptero Robinson 66 y un avión Lear Jet 45XR.De acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, no se presentaron documentos que pudieran aportar los elementos relativos a la identificación de su origen, o los medios legales a través de los cuales se hubieren obtenido y/o recuperado, durante el ejercicio 2018.