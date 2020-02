ORFIS perdona a Alcalde de Las Vigas obras “fantasma” y su “inexplicable” riqueza, acusan

Habitantes del municipio de Las Vigas de Ramírez denunciaron diversas irregularidades por parte del Ayuntamiento, como obras “fantasma”, inservibles, deficientes, inoperables y costosas, las cuales no fueron observadas por el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) en la nueva valoración de la Cuenta Pública 2018.



De acuerdo a Héctor Prado, representante de los ciudadanos, el alcalde Alejandro Lino Cruz Romero se ha enriquecido de manera ilícita desde que se encuentra en la administración.



“La simulación en la inversión y comprobación de los recursos financieros es un sello que ya caracteriza a la administración municipal, quien, junto con su familia, ha logrado obtener en dos años una opulencia económica inexplicable y ofensiva, existiendo una población cercana a 22 mil habitantes de los cuales el 60 por ciento está en situación de pobreza”, dijo.



Asimismo, señaló que las observaciones que realiza el ORFIS, nunca representan un llamado de atención para los Ayuntamientos, ni para los despachos encargados de este ámbito.



"Cualquiera que pueda revisar las cuentas públicas de los años anteriores, puede encontrar que los despachos que prestan sus servicios en los municipios, siempre resultan con observaciones y que esas observaciones nunca generan una responsabilidad, ni para los despachos, ni para los alcaldes".



Así también, expuso que no están de acuerdo con la aprobación a la Cuenta Pública 2018, por lo que presentaron ante las Comisiones de Vigilancia y de Hacienda cuatro denuncias, donde señalan diversos hechos y omisiones, que se han generado por parte de autoridades de Las Vigas.



"Hay omisiones por parte de autoridades del municipio de Las Vigas, que tienen que ver con la inversión, manejo y comprobación de los recursos financieros provenientes de los fondos federales con un monto de 35 millones de pesos, son irregularidades tan obvias y fáciles de comprobar por parte del ORFIS", dijo.



Criticó que los encargados de realizar y supervisar obras y demás proyectos en los ayuntamientos, no se den cuenta de las irregularidades que existen.



"¿Qué sucede con esos supervisores del ORFIS que su función es ir a revisar las obras, verificar que funcionen? ¿Por qué nunca pasa nada? Nosotros estimamos un daño de 15 millones de pesos en el año 2018. Se ha analizado la información, no sabemos cómo lo comprobó el Alcalde", dijo.



Cabe señalar que en la segunda revisión a la Cuenta Pública 2018, el municipio tuvo observaciones por 991 mil 245 pesos, las cuales deberá aclarar la Alcaldía.



Por su parte, Héctor Prado acusó que incluso hubo pagos a 26 policías “fantasma”, de un total de 40 elementos reportados durante el año 2018, hecho que no fue considerado grave.



"¿Por qué en nuestro caso ese tema no se tocó? ¿Por qué no se verificó que efectivamente sólo hay 14 policías en servicio? Cuando hemos entregado hasta fotos y vídeos y en el mes de abril se le cuestionó al Alcalde y no pudo dar respuestas. De lo que nos queda la duda es el monto, porque nosotros tenemos otra cantidad", finalizó.