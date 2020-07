ORFIS pide más tiempo para terminar Informe de Cuentas Públicas 2019

La auditora general del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), Delia González Cobos, solicitó al Congreso del Estado una prórroga para la entrega de los Informes Individuales y el Informe General Ejecutivo de las Cuentas Públicas 2019.



Los resultados de la fiscalización al Ejercicio Fiscal 2019 se tienen que entregar en la primera quincena del mes de noviembre, sin embargo, ante la suspensión de labores en el ORFIS a causa de la pandemia de CIVID-19 no será posible cumplir en tiempo y forma, por lo que pide que se pueda entregar en la primera quincena de diciembre.



Cabe recordar que por la emergencia sanitaria, el Congreso del Estado prorrogó la entrega de las Cuentas Públicas al ORFIS y también amplió a noviembre el plazo que tiene el ente fiscalizador para entregar los informes de la fiscalización.



No obstante, el ORFIS desde finales de marzo suspendió sus labores y las reanudó parcialmente el 1º de este mes de julio, por lo que a partir de ese día retomó el proceso de fiscalización a la Cuenta Pública 2019, por lo que no le dará tiempo de cumplir en tiempo y forma.