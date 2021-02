ORFIS, único organismo autónomo que incumplió su función excusando la pandemia

A pesar de haber ejercido un presupuesto de 182.7 millones de pesos durante 2020, el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) fue el único de los organismos autónomos de Veracruz que incumplió con su función constitucional pretextando la pandemia causada por el COVID-19.



Mientras que durante la pandemia la Fiscalía General del Estado (FGE) continuó procesando a probables responsables de delitos; el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI) resolviendo recursos de revisión; la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) brindando atención a los comunicadores; y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitiendo recomendaciones, el ORFIS no cumplió con su obligación principal: la entrega del Informe de las auditorías a la Cuenta Pública 2019.



A pesar de tener la obligación legal de entregar dicho Informe como máximo en el mes de octubre del 2020, Delia González Cobos, titular del ORFIS, solicitó inicialmente una prórroga para entregar los resultados de la fiscalización de los recursos públicos el 31 de enero de 2021.



Posteriormente, el pasado mes de enero, González Cobos solicitó una nueva prórroga, misma que le fue concedida por el Congreso, para aplazar el informe de resultados hasta septiembre de 2021, es decir, con un año de retraso.



La omisión de elaborar durante 2020 el Informe de Fiscalización a la Cuenta Pública 2019, única función del Órgano de Fiscalización Superior, significa que no está justificado el gasto de los casi 183 millones de pesos de presupuesto que le fueron asignados para el año pasado, es decir, utilizó su presupuesto pero no cumplió con su función.



Al respecto, la titular del ORFIS, Delia González Cobos, argumentó que, debido a la contingencia, muchas dependencias suspendieron labores, lo que retrasó la entrega de información. Sin embargo, las dependencias del Gobierno del Estado se mantuvieron trabajando a pesar de la pandemia, ya que, si bien redujeron el personal que labora de manera presencial en las oficinas, nunca suspendieron de manera total sus actividades. Tampoco los demás organismos autónomos dejaron de cumplir con sus funciones.



En toda la Administración Pública Estatal, sólo el ORFIS incurrió en incumplimiento de su deber legal durante 2020, consistente en la fiscalización de los 130 mil millones de pesos ejercidos en el Estado durante el 2019.



Por el contrario, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), órgano de fiscalización federal, sí pudo cumplir durante 2020 con la auditoría de los recursos públicos federales recibidos por las 32 entidades federativas. Aun en medio de la pandemia, la ASF llevó a cabo un trabajo de fiscalización de mayor complejidad, realizando auditorías no presenciales, privilegiando el uso de tecnologías de la información.



Es decir, al ORFIS le bastaba internet, escáner y voluntad para realizar las revisiones sobre el ejercicio del gasto público sin incumplir con las medidas sanitarias para evitar contagios por COVID-19.



182.7 millones de pesos después y en pleno 2021, los veracruzanos continúan sin conocer el destino de los recursos ejercidos por el Estado durante el año 2019.



Delia González Cobos tiene poco que informar en su comparecencia, ya que lo más llamativo de su actuación durante 2020 fue gastar 3 millones de pesos en la adquisición de drones para supervisión de obras, puesto que, de acuerdo con la Auditora, los niveles de inseguridad en el Estado impiden que el personal del ORFIS realice las revisiones correspondientes.



Lo anterior, a pesar de que un dron sería inútil para verificar la calidad de las obras realizadas, razón por la cual ese instrumento no es utilizado en ninguna otra parte del país para estas labores.