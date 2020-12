Organismo Electoral descarta sanciones contra diputado panista Omar Miranda

La Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz desechó aplicar medidas cautelares en contra del diputado local panista, Omar Miranda Romero, quien había sido señalado de incurrir en supuestos actos anticipados de precampaña y promoción personalizada.El legislador plurinominal fue acusado de promocionar su imagen con fines electorales fuera de los tiempos establecidos en la ley, con la presunta colocación de espectaculares en diferentes calles y avenidas de Xalapa y diversas publicaciones en su perfil de Facebook.La queja fue presentada por Ana Irma Cortés Morales, el pasado 11 de diciembre, en la cual indicó que estos hechos podrían violentar los principios que rigen la materia electoral y lo estipulado en los artículos 134 de la Constitución Federal y 79, segundo párrafo de la Constitución local, tomando en cuenta la cercanía del proceso electoral próximo a celebrarse.No obstante, los consejeros integrantes de la referida comisión desecharon la adopción de medidas cautelares toda vez que los lugares, donde supuestamente estaban fijados los espectaculares con la imagen y nombre del diputado panista, no contenían tal información.Originalmente, Cortés Morales presentó como pruebas varias fotografías que habían sido certificadas por un notario público, en las que se mostraban los anuncios del legislador pero la Unidad Técnica de Oficialía Electoral del OPLE realizó visitas de inspección para confirmar que dichos espectaculares siguieran exhibidos, encontrándose en éstos otro tipo de publicidad.“A pesar que en un primer momento se allegaron de los elementos suficientes para acreditar la existencia de los espectaculares; con posterioridad, ya no se encontraban, por lo que, para efectos del dictado de medida cautelar, no es posible suspender u ordenar el retiro de la propaganda, ya que es inexistente”, se señala en el acuerdo.En cuanto a las publicaciones en su perfil de Facebook, se resolvió que la dirección electrónica https://www.facebook.com/OmarMirandaR es genérica, dado que remite al portal principal de un perfil de Facebook cuyo contenido es múltiple y diverso.