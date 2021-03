Organismo internacional prevé “oleada” de amparos por Ley de la Industria Eléctrica

La nueva reforma a la Ley de la Industria Eléctrica implicará la formulación de amparos y recursos de inconstitucionalidad en contra de la compra preferencial de electricidad a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), anticipó el presidente del Consejo Directivo de la Cámara Internacional de Comercio de México (International Chamber of Commerce México), Claus Von Wobeser.



Lo anterior, dado que dicha ley da preferencia no a la venta de energía más barata, sino a la producida por la CFE, indicó en conferencia vía Zoom.



A decir de Von Wobeser, la nueva reforma es “inconstitucional y anticonvencional”, debido a que contradice los artículos Primero, Cuarto, 14o., 16o. y 17o. de la Constitución Federal, a la vez que viola el derecho a la salud y a un medio ambiente sano.



El consultor alertó a la vez que la denominada “Ley Eléctrica” es anticonvencional dado que atenta contra los principios de inversión extranjera y el principio antimonopolio.



Por lo anterior, no descartó una “oleada” de acciones inconstitucionales, controversias y amparos y el inicio de múltiples arbitrajes de inversión, principalmente de Estados Unidos contra México por incumplimiento al capítulo energético del T-MEC.



A esto, se añadirían inconformidades de empresas de Canadá, Europa y Asia, principalmente por una violación a los tratados de inversión y de libre comercio.