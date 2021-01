Organismos autónomos son “alcahuetes”; no sirven, sin beneficio al pueblo y caros: AMLO

Por segundo día consecutivo, el presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió contra los organismos autónomos, como el INAI, el IFT y los calificó como tapaderas, alcahuetes, sin beneficio al pueblo, que no sirven pero tienen un costo millonario.



En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal acusó que estos organismos han servido como cortinas de humo para que se cometan ilícitos y que haya ocultamiento de información.



“Celebro que se haya iniciado el debate de estos organismos que se crearon en el periodo neoliberal para aparentar que se tendrá transparencia, que se combate a la corrupción, no habría monopolios, cuando lo que han hecho es servir de cortinas de humo para que cometan ilícitos y haya ocultamiento de información”.



“Son como tapaderas, son como organismos alcahuetes, así como hay intelectuales alcahuetes del régimen que justifican todo, para eso se crearon. Y cuestan mucho. No sirven, no benefician al pueblo pero sí cuesta mucho mantenerlos”, dijo.



En este sentido, en Palacio Nacional, el Mandatario señaló que organismos como el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) cuestan mil 500 millones de pesos.



Indicó que su propuesta para que estos organismos pasen a ser parte de secretarías y dependencias federales es para que haya ahorros y lo que se obtenga, se destine al pueblo.



“Que se utilice para el desarrollo, que no tengamos que aumentar impuestos, que no tengamos que decretar gasolinazos”, dijo.



Garantizó que de aprobarse su iniciativa de reforma que enviará al Congreso cuando inicie sesiones, ningún trabajador de estos organismos será despedido.