Organismos de DH insisten en que FGR siga investigando desapariciones forzadas

La Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH) exhortó al Senado de la República a no aprobar la nueva Ley de la Fiscalía General de la República (FGR) al considerarla un retroceso en materia de búsqueda de personas desaparecidas.



Sobre todo, en un escenario en donde según reportes oficiales hay 194 mil 849 personas desaparecidas.



El Senado de la República pretendía aprobar este mes de diciembre la referida Ley, sin embargo, ante las críticas de organismos nacionales e internacionales, decidió aplazar su discusión hasta el próximo año.



Por ello, la FMOPDH pide a los senadores no aprobarla porque pretende modificar diversas legislaciones, entre ellas, la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, lo cual atenta contra el derecho de las personas a ser buscadas diligentemente.



Ese organismo también rechaza que la FGR deje de ser parte del Sistema Nacional de Búsqueda y que deje de investigar la desaparición forzada o desaparición cometida por particulares.



Además, se pronuncia en contra de que la iniciativa de Ley también excluya a las Fiscalías Especiales a asumir un rol oficioso y proactivo.



En ese sentido, la FMOPDH aseveró que la FGR, en materia de desaparición de personas, tiene una obligación constitucional que no puede eludir, más cuando es la responsable de administrar el Registro Nacional de Personas Fallecidas no Identificadas y no Reclamadas, así como el Banco Nacional de Datos Forenses, por lo que identificar cuerpos y restos también es buscar y la FGR no puede renunciar a ello.



Asimismo, la Organización de Naciones Unidas (ONU) se sumó a las críticas porque consideró que la iniciativa de Ley eliminaría la independencia técnica de los fiscales y los requisitos para acceder a esos cargos.