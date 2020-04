Organización acusa intolerancia de financieras en Orizaba, sin considerar pandemia

Sin mostrar algo de indulgencia con sus clientes por la situación que se vive debido a la pandemia del COVID-19, las empresas de crédito y financiera se encuentran presionándolos para que paguen, señaló David González Rojas, delegado estatal de la Unión Zapatista en Apoyo a Deudores.



Recordó que la contingencia que se vive ha afectado a todas las familias, principalmente las de clase baja y media, que al ir al día no tiene forma de tener un ahorro que les permita subsistir en casos como éste.



Comentó que las madres de familia, que son las que llevan el gasto de la casa, ya no saben qué hacer para hacer rendir su dinero, sobre todo porque hay productos han subido su precio, como el huevo.



Señaló que es en medio de este panorama que los entes financieros están presionando a las familias para que no se atrasen y paguen los pendientes o bien andan ofreciéndoles créditos que por la misma necesidad en la que están, a veces aceptan y luego ya no pueden salir con los pagos.



Comentó que el peor para cobrarles a las familias es Grupo Elektra, en donde incluso su dueño o el principal accionista, Ricardo Salinas Pliego, salió a decir hace poco a la gente que adelantara sus pagos, con una falta total de sensibilidad, aunque también Financiera Independencia y Grupo Coppel, no se quedan atrás.