Organización femenil del PRD exigirá a Fiscalía atender delitos contra las mujeres

Integrantes de la Organización Estatal de Mujeres del Partido de la Revolución Democrática (PRD) dieron a conocer que llevarán ante la Fiscalía General del Estado (FGE), una petición para exigir la atención de los delitos cometidos contra las mujeres en el Estado.



Santa Guadalupe Hernández Santillán, integrante de la Organización Estatal de Mujeres, señaló que es lamentable la reclasificación de los casos de feminicidios en la entidad, pues en el año 2019 Veracruz se encontraba en el primer lugar con 159 feminicidios y en el mes de enero, se reportaron 4 feminicidios, por lo que bajó al sexto lugar.



"Bajamos del primero al sexto. No es que nos alegremos pero que bajemos ciertamente con datos reales, no maquillados. Me refiero en la reclasificación y estamos pidiendo una explicación", expuso.



En ese sentido, también informó que Veracruz se encuentra en segundo lugar de secuestros en mujeres y niñas con 89 casos en 2019, 224 mujeres víctimas de extorsión, 6 mil 249 casos de violencia de pareja, más de 35 mil situaciones de violencia familiar.



Así también, expuso que muchas autoridades abusan de sus cargos para violentar a empleadas o de alguna manera ofrecer puestos por trabajos sexuales.



"Estas autoridades en el Estado abusan en sus puestos para pedir favores sexuales y darles un cargo a las mujeres, les pedimos a todas que levanten la voz".



Para finalizar, mencionó que participarán en el paro nacional “Un Día Sin Mujeres” convocado para el próximo 9 de marzo, invitando a todas las trabajadoras y estudiantes a formar parte de dicha iniciativa.