Organización invita a xalapeños a realizarse exámenes de la vista de forma gratuita

En el marco de actividades que realiza la coordinación estatal de Juventud Territorial Veracruz, lleva hasta las colonias jornadas de “Salud Visual”, gracias a la firma del convenio de colaboración con la fundación Roberto Alarcón Suárez.



El dirigente estatal Alan Rivera hace la cordial invitación a todos los habitantes de la ciudad capital a que se acerquen a los módulos móviles que se instalarán en las colonias.



Arrancaremos a partir del lunes 25 de enero en el parque Solidaridad, ubicado en la calle Cristóbal Tecolit y Fernando Quinto de la colonia Revolución, en horarios de 10:00 am a 3:00 pm.



Estaremos de lunes a viernes desde las 10:00 am a 3:00 pm, nos iremos moviendo a diferentes colonias, ya que son módulos móviles y debido a la alta demanda que hemos tenido sólo podremos estar un día en la misma colonia.



Iremos publicando la agenda semanal a través de las redes sociales de la organización. Facebook: Juventud Territorial Veracruz y Twitter: @ver_jt, y claro en los medios de comunicación si nos hacen el enorme favor.



Agregó que el diagnóstico visual que se realizará no tendrá costo alguno.



Invitamos a que todos los ciudadanos que asistan al examen lleven puesto su cubrebocas en todo momento, así como mantener sana distancia de un metro y medio ya que estamos aún en pandemia causada por COVID-19, al igual aconsejamos no bajar la guardia ante la crisis sanitaria que se atraviesa en el mundo entero.