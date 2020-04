Organización “Podemos”, cerca de obtener registro como partido político estatal

En el proceso de fiscalización durante el periodo para la obtención de registro como Partido Político Local, la agrupación ciudadana “Podemos”, respecto al origen, monto y aplicaciones de sus recursos, recibió 19 observaciones por errores y omisiones, de las cuales, 17 fueron solventadas y 2 se consideran como no atendidas, mismas que serán valoradas en el dictamen final.



Sin embargo, la Unidad de Fiscalización del Organismo Público Local Electoral (OPLE), no observa causa alguna, en materia de fiscalización, para negar a “Podemos” la procedencia de su registro como partido político.



La referida Unidad señaló en su informe que del total de los ingresos reportados por la Organización, se revisó un importe de 260 mil 55.58 pesos, de los cuales, en efectivo fueron 5 mil pesos y en especie 255 mil 55.58 pesos, que en suma equivalen al 100% de los ingresos recibidos.



También notificó que no se detectaron recursos provenientes de entes ilícitos, religiosos, sindicales, extranjeros o públicos, ni de personas morales, Partidos Políticos Nacionales ni Locales, Organismos o Entidades Internacionales.



Asimismo, se desprende que el financiamiento del que se dispuso, se aplicó exclusivamente para los fines propios de su procedimiento de constitución como Partido Político Local.



Sin embargo, derivado del análisis a las aclaraciones y de la verificación a la documentación comprobatoria presentada por la Organización en respuesta del oficio de errores y omisiones, se determinó que presentó las pólizas de diario, ingresos y egresos con la clasificación de tipo correcta; sin embargo, las pólizas presentadas no coinciden con el número de referencia que se observa en el auxiliar contable.



Asimismo, presentó la póliza por la aportación en especie de Román Manuel Chairez López por un importe de 3 mil pesos mismo que corresponde a un egreso de equipo de transporte.



Sin embargo, el registro en el auxiliar fue cargado a la cuenta incorrecta de “edificios y locales”, asimismo la aportación realizada por Gonzalo Morgado Huesca, registrada en la póliza de ingresos número 3 por 1 mil 800 pesos, la póliza refleja que se contabiliza a la cuenta de “edificios y locales” siendo que corresponde a un egreso de “equipo de transporte”, por lo que el saldo que reflejan los auxiliares en estas dos cuentas no coinciden; por tal razón, la observación no quedó atendida.



Es decir, existe una diferencia entre la cuenta de “edificios y locales” y “equipo de transporte”, toda vez que la Organización registró incorrectamente la aportación en especie por concepto de traslado de simpatizantes de Román Manuel Chairez López, referida en el folio 27 RA por un importe de 3 mil pesos, misma que contablemente fue registrada en la cuenta de “edificios y locales”.



De lo anterior se aclara que todos los ingresos y egresos de la Organización están reportados, sin embargo, aunque se presentaron las pólizas con el tipo de indicador correspondiente la numeración no coincide con el auxiliar emitido por la Organización.



La unidad de Fiscalización concluyó que la Organización no subsanó la totalidad de errores y omisiones observados, por lo que se determina emitir un proyecto de Resolución, mismo que será puesto a consideración de la Comisión para su análisis y del Consejo General para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación.