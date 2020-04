Organización TXVER se encamina a ser partido político local

La organización ciudadana “TXVER, A.C.” que busca constituirse como partido político local solventó las 12 observaciones de errores y omisiones que se le hicieron durante la fiscalización sobre el origen y destino de sus recursos, por lo que la Unidad de Fiscalización del Organismo Público Local Electoral (OPLE) no observó alguna causa para que se le niegue el registro.



En su informe, Liz Mariana Bravo Flores, encargada del despacho de la Unidad de Fiscalización del OPLE, detalló que del total de los ingresos reportados por la organización, se revisó un importe de 342 mil 525 pesos, que equivale al 100% de los ingresos recibidos.



Derivado de la revisión a los ingresos de la organización, así como del análisis de los elementos técnico/contables, no se detectaron recursos provenientes de entes ilícitos, religiosos, sindicales, extranjeros o públicos, ni de personas morales, partidos políticos nacionales ni locales, Organismos o Entidades Internacionales.



También señaló que la organización no rebasó los límites de aportaciones individuales permitidas para las Organizaciones de las y los ciudadanos que pretenden constituirse como partido político local.



Asimismo, agregó que en el informe final, la agrupación reportó su saldo final de 10 mil 550.11 pesos, cantidad que fue entregada a su Presidente al cierre de la cuenta bancaria y que, al provenir de recursos privados y al haber concluido el periodo para la realización de actividades, con la finalidad de constituirse como partido político local, el destino de dichos recursos es competencia de la vida interna de la organización ciudadana.



Por lo que la Unidad de Fiscalización del OPLE concluyó que derivado de la revisión y análisis a los informes mensuales y final, así como a la respuesta al oficio de errores y omisiones que emitió la Organización “TXVER A.C.”, respecto del cumplimiento a la normatividad aplicable, así como de la fiscalización sobre el origen y destino de los recursos utilizados, dicha agrupación dio cumplimiento y se condujo en apego a las Leyes, Reglamentos y Lineamientos aplicables al procedimiento de constitución de partidos, en materia de fiscalización; asimismo, se tienen por atendidas las 12 observaciones realizadas mediante el oficio de errores y omisiones.