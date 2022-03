Organizaciones civiles vigilarán que no se apruebe “Ley de Cobranza Delegada”

Organizaciones de la sociedad civil darán seguimiento a la Ley de Cobranza Delegada, incluso luego que el presidente Andrés Manuel López Obrador no descartara vetar dicha legislación.Y es que sigue siendo un tema de naturaleza legislativa, enfatizó la coordinadora de El Barzón de Resistencia Civil, María Teresa Carbajal Vázquez.“El hecho de que el Presidente haya salido a pronunciarse fue un éxito de la oposición y de El Barzón que sigue coordinando acciones con la finalidad de no permitir que esta ley fuera aprobada”, dijo.Pues vale recordar que el pasado 18 de marzo, el Presidente López Obrador, en Minatitlán, no descartó recurrir a su derecho de veto contra la denominada Ley de Cobranza Delegada.Dicha iniciativa la aprobó la Cámara de Senadores y permitiría que los patrones descuenten y paguen los créditos de nómina que tengan sus empleados, implementando la Cobranza Delegada cuando un trabajador solicite un préstamo.Al respecto, la Coordinadora de El Barzón dijo que el veto que pueda emitir el Ejecutivo a la Cobranza Delegada no quita la necesidad de legislar en el tema de los préstamos a cuenta de nómina.“Al día de hoy muchos veracruzanos no están cobrando su nómina completa porque han sido usuarios de créditos con nomineras que están descontando de manera quincenal su sueldo”, detalló.El veto implicará que quienes se oponen a esta ley tengan que comenzar desde cero para que realmente exista una regulación al respecto.“Significa también que es un asunto totalmente de competencia legislativa hasta este momento, no es tema del Presidente”, concluyó.