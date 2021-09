Organizaciones conformarán Frente Nacional contra el pago de jubilaciones en UMA

Integrantes del Frente Nacional en Defensa de la Seguridad Social y Solidaria (FNDSSS) anunciaron la conformación oficial de esta organización que será el 29 de septiembre, para defender hasta donde sea necesario el derecho de ser tratados como personas y vivir dignamente, no como individuos de segunda.Esta mañana una de sus integrantes, a nombre de todas las organizaciones que conformarán este frente, dijo que no debe de ser ya aplicada la UMA para tasar las pensiones y explicó que está decisión es derivada de la resolución de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para usar esta unidad como medida de incremento salarial a las pensiones del ISSSTE topadas en 10 salarios mínimos y que provocó una reacción única en la clase trabajadora del país y desde luego en los jubilados."Esta es la gota que derrama el vaso obligándonos a tomar decisiones combatidas, para lograr que se revierta el atraco que representa esa resolución, por ello diversas organizaciones sociales coincidimos en la necesidad de darle vida al FNDSSS.Esto puede y debe de representar un momento histórico de unidad del movimiento obrero en el país y de la población de jubilados y pensionados, quienes organizadamente estamos dispuestos a defender hasta donde sea necesario el derecho de ser tratados como personas y vivir dignamente no como individuos de segunda mano".