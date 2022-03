Organizaciones en favor de la inclusión se dicen ignoradas por Regidores de Xalapa

Organizaciones civiles en favor del respeto, inclusión y los Derechos Humanos de las personas con discapacidad pidieron a las autoridades de Xalapa tomar en cuenta para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo 2022-2025 las necesidades que tiene este sector de la población, que a su decir sigue relegado en el mejoramiento de las condiciones de acceso y desplazamiento por la ciudad.Y es que recordó que la Ley de Planeación para el Estado de Veracruz establece que los Ayuntamientos deben realizar foros ciudadanos para elaborar este documento, incluyendo las voces de todos los sectores de la sociedad y acotó que asistieron al primer foro que realizó la Alcaldía capitalina el pasado 16 de marzo, donde notaron que los ediles desdeñaron este ejercicio participativo y no los escucharon."Nuestra triste sorpresa fue que el acto inaugural fue integrado por diferentes regidores; sin embargo, tras la inauguración todos se fueron, nos dejaron solos haciendo nuestras propuestas, no nos escucharon, en este ejercicio que por Ley deben hacer, asistieron sólo por la inauguración", criticó Karina Martínez Vera, presidenta del Instituto Mexicano de Investigación y Desarrollo Integral (IMIDI).Además, cuestionó que en las redes sociales de la administración municipal sólo hayan transmitido la inauguración y que sus propuestas no hayan sido oídas y mucho menos analizadas."El llamado es a tener una reunión con el alcalde Ricardo Ahued Bardahuil, con los regidores para que puedan conocer las diferentes problemáticas que aquejan a nuestra ciudadanía y escuchar nuestras propuestas de atención", puntualizó.Por ello, reiteró la petición a trabajar en conjunto, pues como defensores de los derechos de las personas vulnerables y la población en general siempre está dispuesta a sumar, a colaborar."Y en este sentido hacemos el llamado a que se sumen, a que nos permitan contribuir y generar alianzas para el bien de la ciudadanía", añadió la presidenta del IMIDI al pedir que si se convoca a escuchar a la ciudadanía, verdaderamente se haga."Que verdaderamente se tengan abiertas las puertas para esta construcción de una sociedad en la que todos merecemos un trato digno y con base en derechos humanos (...) En el IMIDI estamos proponiendo el Instituto Municipal para la Inclusión, para la verdadera participación de personas con discapacidad", manifestó.Detalló que este organismo dé atención precisa a este sector poblacional, considerando que la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que el 19 por ciento de la población tiene algún tipo de discapacidad."Estamos hablando de casi el 20 por ciento de nuestra población, ¿dónde están? ¿Por qué no los vemos participar libremente en el trabajo, en las calles, en las escuelas? Porque desafortunadamente deben enfrentar muchas barreras que como sociedad les hemos impuesto, barreras arquitectónicas, barreras actitudinales, infinidad de barreras que les impiden participar plenamente", lamentó.