Organizaciones marítimas impugnarán ante la SCJN militarización de puertos

Organizaciones marítimas nacionales respaldaron la acción de inconstitucionalidad presentada por Senadores de la República para impugnar el Decreto publicado el 7 de diciembre del 2020, que reforma varias leyes que transfieren todas las atribuciones en materia marítima y portuaria a la Secretaría de Marina-Armada de México.



A nombre de dichas organizaciones, Faustino Suárez Rodríguez, en conferencia de prensa, exigió que no exista influencia del presidente Andrés Manuel López Obrador en la resolución, que en su oportunidad emita. Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).



“Hoy queremos decirles a los ministros del máximo tribunal de justicia del país que se debe hacer un trabajo claro, preciso apegado a nuestras leyes que no haya intervención del Ejecutivo a la resolución de esta acción”, advirtió.



De manera paralela a esta acción para que la SCJN se pronuncie sobre la constitucionalidad y legalidad de las fuerzas armadas en actividades civiles, las organizaciones de la marina mercante promoverán amparos en contra de la llamada militarización de los puertos y de la vida nacional, lo que deja entrever el establecimiento ya de una dictadura.



“Estamos por presentar diversos amparos en contra de esta entrega de nuestro sector marítimo a las fuerzas armadas, pues éstas nada tienen que hacer en la administración de puertos, así como en otros proyectos del gobierno federal”, aseveró.



Incluso, avizoró que se está preparando que la aviación civil pase a manos de la aviación militar; “estamos viendo cómo se está entregando cada día más las atribuciones civiles a los militares”.



Finalmente, dio a conocer que por el momento no se han previsto movilizaciones de protesta, como las realizadas el año pasado, antes de que el Senado de la República aprobara el decreto en cuestión.