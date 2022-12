Organizan “Juguetón de Película” en favor de hijos de internos de penales

El cineasta veracruzano Miguel Polanco y Tania García, administradora del Teatro “J. J. Herrera”, invitaron a la ciudadanía a acudir el día de hoy a las 19:00 horas al “Juguetón de Película”, un evento con causa que consiste en la proyección de cortos veracruzanos en el J.J. Herrera para recaudar juguetes para hijos de detenidos en los centros penitenciarios del estado.“La intención de este evento es colectar juguetes para donarlos a hijas e hijos de personas que están internadas en centros penitenciarios del Estado de Veracruz. Esta actividad la hacemos en coordinación con “Ver Cine” (agrupación veracruzana dedicada a la cinematografía), el Teatro “J. J. Herrera” y el Ayuntamiento de Xalapa”, comentó Polanco.Añadió García; “cabe destacar la importancia que tenemos nosotros como dirección de cultura y el Teatro J.J. Herrera para apoyar a estas personas que se encuentran privadas de su libertad en su proceso de reinserción y que un juguete los haga felices en estas fechas a los niños que se encuentran sus papás en el reclusorio”.Para esta colecta se busca que los juguetes no usen baterías para que puedan ser ingresados a los centros penitenciarios, así como que estos sean preferentemente nuevos o en buenas condiciones. Siendo un punto de recolección el “J. J. Herrera”, cuya donación será el pago para poder disfrutar a la proyección de los cortometrajes.“Lo que hacemos nosotros como cineastas es unirnos a esta causa y tratar de expandir la posibilidad de que vayan a otros centros penitenciarios los juguetes, que no sean nada más en los que están aledaños en la zona. Lo que vamos a buscar en estos próximos días mientras acaba la colecta que será hasta la próxima semana es tratar de abarcar a la mayor cantidad de centros penitenciarios”, señaló Polanco, puesto que una vez que tengan reunidos los juguetes sabrán a cuántos niños podrán llevarles estas donaciones.“En el estado hay 19 centros penitenciarios y estamos tratando de abarcar la mayor cantidad, se tiene de entrada pensado hacerlo en Pacho Viejo y en los que están aquí cerca. Incluso en Palma Sola hay una opción, es un centro de adolescentes pero vamos a tratar de abarcar lo más que se pueda tanto al norte como al sur”.El cineasta veracruzano reconoció que este sector se me olvidado por la ciudadanía y la falta de empatía por lo que decidieron dedicar la iniciativa a este sector.“Regularmente los sectores vulnerables los vemos como por encima, de repente vemos a alguien en la calle que tiene una necesidad, algún indigente o incluso niños que están trabajando en situación de explotación infantil y lo primero que se nos ocurre es ‘vamos a darles una moneda’, eso es lo que vemos por encima, sin embargo esa problemática se divide en otras más y una de ellas son las hijas y los hijos de gente que está presa en un centro penitenciario que no tiene ni la capacidad económica. A veces pasan hambre, no tienen a sus papás, están en situación de orfandad. Ese sector también es muy importante y súper vulnerable y por eso queremos apoyarlos. A lo mejor un juguete no les va a resolver la vida pero estoy muy a favor de que la salud emocional de las niñas y los niños con un juguete puede reforzarse”.La entrega será el 6 de enero pero por cuestiones de protocolo antes se revisarán. Por lo que invitan a la ciudadanía xalapeña a acudir a la función y a continuar donando en el contenedor fijo que habrá en el “J. J. Herrera” hasta la próxima semana.