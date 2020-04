Organizan junta para 200 vecinos en Río Blanco y rompen “sana distancia”

Sin respetar la contingencia que se vive en todo el país y ante lo cual las autoridades de todos los órdenes de gobierno han restringido las actividades y recomendado a la población mantenerse en sus casas, jefes de manzana de las unidades Hacienda convocaron a reunión la noche del miércoles.



Así lo dieron a conocer algunos vecinos que comentaron que asistieron alrededor de 200 personas, quienes se reunieron por la noche en San Joaquín esquina con Santa Ana y a pesar de que hubo quienes llamaron al 911 para reportar esa situación, no se hizo nada.



Explicaron que al lugar llegaron tres patrullas con elementos de la policía estatal, quienes nada pudieron hacer con la gente, que se puso a reclamarles a ellos y hasta no los dejaban ir.



Los vecinos explicaron que es cierto que hay problemas de abasto de agua en las unidades, ya que hay algunas casas a las que no les llega el agua, pero ahí se echan la culpa la CAEV y la constructora Iberobienes.



Mencionaron nunca les faltaba el agua, pero Iberobienes hizo más casas y desde el año pasado comenzaron a tener problemas porque ya no les llega a todas, por lo que les han reclamado, pero les dicen que el proyecto se los autorizó la CAEV.



Incluso, comentaron que el comité de vecinos acudió al Infonavit y la encargada le dijo “que para qué compramos aquí”, aunque después la dependencia sí presionó con la constructora.



Mencionaron que entienden la inconformidad de la gente, pero no se pueden estar realizando reuniones masivas porque al rato todos van a padecer por esa situación.



Indicaron que incluso, luego de que vieron que alguien había llamado a las patrullas, este jueves los jefes de manzana volvieron a hacer una reunión a las 7 de la mañana, pero se avisaron en privado en dónde sería.