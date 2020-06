Órgano de Fiscalización Superior reinicia labores con protocolo por COVID-19

Después de más de dos meses de inactividad, este martes el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) reanudó sus laborales de forma escalonada y bajo un Protocolo de Ingreso y Permanencia que deberán observar los servidores públicos y visitantes durante el periodo de contingencia generada a causa del COVID-19.



El horario laboral será de 9 de la mañana a 3 de la tarde y no habrá reingreso al edificio posterior a la salida.



El horario se acatará salvo las excepciones que deriven de las cargas de trabajo de las Áreas Administrativas, en cuyo caso, el respectivo titular deberá determinar lo conducente, no excediendo las horas establecidas por la Ley.



Para el personal que retornó a laborar será obligatorio ingresar por los filtros sanitarios que se implementaron en donde se tomará la temperatura corporal; uso obligatorio de cubrebocas y careta; mantener la sana distancia y deberán tener una interacción mínima indispensable en las áreas comunes del Órgano.



Los varones no usarán corbata, accesorios, sandalias ni zapato descubierto y deberán afeitarse barba y bigote y las mujeres deberán utilizar el cabello recogido.



Deberán tener un lavado frecuente de manos con agua y jabón y utilizar soluciones a base de alcohol, las cuales serán proporcionadas por el ente; cubrirse nariz y boca al toser o estornudar, ya sea con un pañuelo desechable o el ángulo interno del codo.



No se deberá escupir y de ser necesario, utilizar pañuelo desechable que se deberá introducir en una bolsa de plástico la cual deberá anudar y arrojar a la basura y limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso común.



Las mismas medidas deberá acatar el público usuario.



Los empleados con enfermedades crónicas degenerativas (cardiacas, pulmonares, renales, hepáticas, sanguíneas, metabólicas o inmunosupresoras diabetes e hipertensión), mayores de 60 años de edad, con obesidad u mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, permanecerán laborando a distancia.



Y las mujeres con hijos menores de 12 años podrán contar con flexibilidad en el horario de labores.



Dentro del Protocolo de seguridad e higiene se determinó que los trabajadores que presenten signos o síntomas relacionados con COVID-19 serán canalizados con el personal del Servicio Médico de la Institución para que se determine lo conducente.



Y se priorizará el uso de los recipientes que se instalaran para el uso exclusivo como depósitos de desechos de cubre bocas utilizados.



Asimismo, se determinó que el funcionamiento y utilización del comedor se realizará por medio de horarios específicos por área, los cuales serán definidos por la Dirección General de Administración y Finanzas e informados a las áreas el día de la reapertura de labores y no deberán permanecer más de 80 personas en el comedor en un mismo horario.