Orizaba, atractivo para el “turismo de romance”

Ante el crecimiento que está teniendo el turismo de romance a nivel nacional, Orizaba no ha quedado fuera, pues ya hay parejas que llegan para casarse en lugares icónicos de la ciudad, afirmó el vicepresidente de Turismo de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO), Miguel Ángel Ramírez López.Mencionó que lugares como el ex convento de San José de Gracia, el Poliforum Cultural Mier y Pesado y hasta el teleférico ya han sido escenario de bodas.Comentó que en Orizaba hay 14 lugares que son propios para llevar a cabo un evento así, incluso el Archivo Municipal, que es una casona con cualidades peculiares, o bien sitios cercanos, como el municipio de La Perla.Indicó que a nivel nacional ese programa ha tenido mucho impulso y ese tipo de turismo ha crecido hasta un 20 por ciento porque hay parejas que quieren realizar un evento diferente y así como viene gente aquí, se van otras a otros estados del país.Mencionó que al ser familias que vienen de otros lugares no llega tanta gente, quizás unas 50 o 60 personas, pero tampoco se van en un día, sino que aprovechan para quedarse al menos dos días y conocer la ciudad y eso es bueno porque dejan derrama económica.Destacó que todo turismo ayuda a la zona y es otro producto más, como el turismo de aventura, que ya tiene también un nicho en esta región.