Orizaba con más egresos que ingresos por pandemia del COVID-19

Los estados financieros que serán aprobados mañana en el Cabildo por los ediles de Orizaba, observarán un monto mayor en los egresos que en los ingresos, situación que es muy extraña en este ayuntamiento, pues sólo en meses como octubre, noviembre, diciembre se observa un déficit.



Y es que desde que Orizaba comenzó con su vocación turística ha tenido una recaudación importante en sus recursos propios, pero al menos la última quincena del mes de marzo ya no fue así, la causa: la epidemia del COVID 19 que ocasionó que se cerraran atractivos como el teleférico, el BIORI de donde se obtienen montos económicos importantes para el Ayuntamiento.



Pero también se han dejado de percibir recursos por concepto de baños públicos, parquímetros pues un porcentaje importante de gente no sale o lo hace poco a las calles; además que se condonaron los pagos de los chiringuitos, que son casetas de venta de comida en el parque de la Alameda Central y también se ha perdonado el pago de permiso para trabajar a los boleros; medida que se aplicará hasta que acabe la pandemia.



En este sentido el regidor primero, Emmanuel Gómez, indicó que los estados financieros que estarán analizando y que mañana aprobarían, observan en egresos 48 millones 254 mil pesos y de ingresos 45 millones 287 mil, se tuvo una diferencia de casi tres millones.



"Por lo regular donde tenemos un déficit en el recurso es a finales del año que es cuando se comienza a pagar todas las obras, proveedores y aguinaldo, pero en los demás meses sobre todo en los primeros no sucede así porque hay más ingreso que egreso".



Y es que indicó que una de las fechas en que reciben más visitantes en el teleférico, por ejemplo, es en Semana Santa, pero ahora no fue así, pues desde antes que se diera la declaratoria de emergencia para Orizaba ya había muy poca gente acudiendo a este atractivo.