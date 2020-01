Orizaba no escatima, seguirá invirtiendo en su sistema policiaco: Alcalde

El alcalde de Orizaba, Igor Rojí López, dijo que a pesar de que la corporación policiaca es considerada como de las mejores en el país hace falta mucho por hacer, por ello se le seguirán invirtiendo 75 millones de pesos al año a pesar de los recortes que para este año fueron de más de 20 millones de pesos.



"Hay mucho que hacer, queremos llegar a 350 elementos, hoy tenemos ya 304. No estamos exentos de que suceda una situación grave o lamentable, porque no somos infalibles pero estamos trabajando".



En este sentido, se le preguntó si a pesar del recorte no se dejará de invertir en este rubro a lo que dijo: "Orizaba tiene un presupuesto de 680 millones de pesos, 75 millones es lo que nos cuesta este sistema de seguridad. El dinero para la seguridad es intocable, lo que se necesite para este rubro se invertirá".



Dijo que la visita de integrantes de la organización social "Causa en Común", es importante porque se comparten experiencias de lo que sucede en materia de seguridad en todo el país. "Son intercambios de ideas, opiniones sobre lo que es la seguridad en México".



Resaltó que es un hecho que muchos ojos han volteado a Orizaba por el tema del esquema de seguridad, de hecho recordó que el año pasado un promedio de cien alcaldes estuvieron en la ciudad y visitaron el C5 para conocer el modelo policial.



Indicó que han avanzado en materia de seguridad porque cuando llegó ya había 35 cámaras de vigilancia, pero ya aumentó el número a 100, se tienen cámaras de solapa para todos los elementos de policía, diez cámaras en colonias que trabajan junto con el esquema Monitor Orizaba, por citar.