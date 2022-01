Orizaba no está obligada a pagar por el agua a Atzacan, asegura Regidor

El regidor primero de Orizaba, Martín García Limón, aseguró que no está obligado el ayuntamiento a pagar con montos económicos u obras al municipio de Atzacan por el agua que le otorga este a Pluviosilla. Sin embargo, dijo que deberán reunirse los dos presidentes municipales para dialogar."No está obligado el municipio de Orizaba a retribuirle a Atzacan. Orizaba está obligado a tener la concesión vigente de Conagua que es lo que marca la ley para hacer uso de las aguas que son nacionales, es como las playas las puede utilizar un particular con una previa concesión de la Comisión Nacional del Agua. Lo que se acuerde sobre esa concesión de apoyos a través de los municipios, es otra situación, no es una obligación, eso sí debemos de tenerlo claro".Añadió que cualquier situación se puede arreglar entre las dos autoridades municipales, la idea es estar en coordinación como vecinos que son."Considero que debe de haber un diálogo entre las autoridades que están entrando en este periodo, sin embargo, hasta donde tengo conocimiento esta es una concesión que está realizada con la Comisión Nacional del Agua y cumple con todos los fundamentos legales que permiten hacer uso de ella porque hay que recordar que las aguas son nacionales".Insistió que la concesión está basada en la ley, por lo tanto, Orizaba está haciendo un uso lícito del agua de Atzacan, sin embargo, se tienen que llegar a acuerdos y si se tiene que hacer una obra se les hará, pero bien.