Orizaba no ha recibido “un sólo quinto” de Federación ante pandemia

El alcalde de Orizaba, Igor Rojí López, aseguró que el manejo que ha tenido la pandemia por parte del Gobierno Federal ha dejado mucho que desear, afirmando que no se ha otorgado un sólo peso para que los Ayuntamientos enfrenten la crisis.



"Yo quisiera saber en estos seis meses cuántas veces ha venido el Gobierno Federal a apoyar a los ciudadanos orizabeños. Nosotros como Ayuntamiento hemos hecho entregas de despensas y hemos estado dando material a los hospitales de la ciudad y trabajando muy de cerca con la educación para que se solucione el tema del internet para estudiantes".



“El Gobierno Federal no nos ha dado un sólo quinto para poder enfrentar la pandemia".



Añadió que aunque no es la gran cosa, sí pueden ayudar las despensas que está otorgando el Municipio.



Por otra parte, sobre los posibles recortes al presupuesto 2021, el Presidente Municipal dijo que es lamentable y preocupante que la principal célula de infraestructura y atención de los ciudadanos en el país llegue a sufrir recortes.



"El Ayuntamiento es la primera instancia a donde los ciudadanos acuden para resolver sus problemas. Cuando a un ciudadano se le quema su casa no va a tocar las puertas del Palacio Nacional, va a nuestra oficina y pide ayuda y cuando hay alguna inundación en la ciudad tampoco van a tocar las puertas del Palacio Nacional".



De igual forma, expresó que si la gente solicita pavimentos, luminarias, limpia pública, banquetas, buen servicio de agua potable, asisten con las autoridades municipales.