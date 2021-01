Orizaba restringe movilidad pero municipios vecinos no, lamenta Alcalde

El decreto del Gobierno Estatal para disminuir la movilidad en 84 municipios de la entidad tendría que ser para todos los Ayuntamientos, pues al menos Orizaba se ve afectada por localidades vecinas, advirtió el alcalde Igor Rojí López.



“En Orizaba se hace el operativo y en municipios vecinos no lo hacen, entonces por ejemplo muchas de las fiestas, de los festejos que se pudieran cancelar en Orizaba, se terminan efectuando en alguno cercano, eso no nos ayuda mucho”, dijo.



No obstante, comentó que han trabajado de la mano con el Gobierno del Estado y con la Jurisdicción Sanitaria para supervisar que comercios no tengan sobrecupo.



"Nosotros hemos estado cubriendo las instrucciones del señor Gobernador, obviamente que si se vuelve hacer otro decreto seguiremos instruyendo a la coordinación de Protección Civil, a la Policía Municipal, Comercio, para seguir vigilando la operación de los establecimientos, principalmente de servicios como: restaurantes, bares, a fin de que no tengan sobrecupo y obviamente tendremos que seguir vigilando las entradas de la ciudad", dijo.