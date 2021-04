Orizaba se “descompuso” sin su Policía Municipal, dice empresario

En materia de seguridad, lo que se descompuso en Orizaba con la inhabilitación de los policías municipales, ahora con su regreso se tendrá que componer, indicó el integrante de la Asociación de Industriales del Estado de Veracruz (AIEVAC), Edgar Chahín Trueba.



De acuerdo al empresario, ocurrieron situaciones de inseguridad que no se tenían o que desde hace mucho tiempo no pasaban.



"No digo que se puso terrible, pero sí hubo un ejercicio negativo que se va recuperar rápidamente, pero lo que creo es muy importante, es que para tener una ciudad segura se requiere respetar a la policía".



Refirió que el regreso de la Policía Municipal confirma que era un buen cuerpo policiaco.



"Lo más importante de todo es que tenemos de vuelta la policía en la ciudad, retomaremos el orden. Debemos agradecer a Policía Estatal, el tiempo que nos acompañó, desafortunamente lo que se nos descompuso en la ciudad no fue culpa de ellos, pues influyó que no conocieran la ciudad, que fueran pocos elementos".



Apuntó que los empresarios se siente más seguros con la presencia de la Policía Municipal y agregó que el orden es prioritario y para ello se necesita el trabajo de los uniformados