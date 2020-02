Orizaba, sexto municipio más violento contra menores en Veracruz

El municipio de Orizaba se ubica en el quinto lugar en cuanto a denuncias por violencia contra niños, niñas y adolescentes.



Así lo señaló María del Pilar Paz Villafuerte, secretaria ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA).



Detalló que, conforme al corte del 31 de enero, este lugar engloba un total de seis denuncias, las cuales son por maltrato a menor, omisión de cuidado, pederastia, maltrato a personas incapaces y violencia familiar.



No obstante, reconoció que hay casos de los que se sabe en redes sociales pero no se presenta una denuncia formal ante las autoridades, por lo que esos no se pueden tomar en cuenta.



Puntualizó que cualquier persona puede hacer una denuncia anónima para reportar que un niño, niña o adolescente es víctima de violencia, para lo cual se debe comunicar al 089.



La secretaria ejecutiva de SIPINNA comentó lo anterior en rueda de prensa junto con la diputada local, Cristina Alarcón Gutiérrez, dando a conocer el programa de Redes Mexicanas de Ciudades Amigas de la Niñez y la Adolescencia.



Al respecto, la legisladora, quien encabeza la comisión de la niñez y la familia en el Congreso local, recordó que actualmente hay menores que crecen en entornos con violencia, ya sea que en su familia, escuela o calle, por lo que se debe coadyuvar a crear entornos amigables para ellos.



Esto, abundó, requiere de contar con políticas públicas focalizadas que propicien el desarrollo armónico de niños y adolescentes para tener una sociedad más sana.



Por su parte, Pilar Padilla, secretaria ejecutiva de SIPINNA, mencionó que para el trabajo que se pretende realizar se cuenta con aliados, como es el Sistema nacional, pero también organizaciones internacionales como Save the Children y World Vision, entre otras, con las que se busca conjuntar esfuerzos y estrategias en favor de los menores.